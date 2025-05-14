Governo federal promete concluir BR 447 entre Viana e Vila Velha neste ano

Segundo a pasta, estão em andamento os serviços de pavimentação e construção de elevados, que devem ser concluídos até o fim deste ano, quando termina o contrato com a responsável pela construção.

A BR 447 é esperada para criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai até a Rodovia Leste-Oeste. Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem, quanto pela segregação entre o tráfego pesado e o urbano.