A obra de construção da BR 447, que liga a BR 262, em Viana, até o Porto de Capuaba, em Vila Velha, está 75% pronta e, de acordo com estimativa do Ministério dos Transportes, deve ficar pronta até dezembro de 2025. O empreendimento tem investimento de aproximadamente R$ 231 milhões.
Segundo a pasta, estão em andamento os serviços de pavimentação e construção de elevados, que devem ser concluídos até o fim deste ano, quando termina o contrato com a responsável pela construção.
Em janeiro de 2024, o ministro dos Transportes, Renan Filho, listou a via no Espírito Santo entre os 60 projetos previstos para serem entregues ou iniciados naquele ano, no segmento rodoviário.
Governo federal promete concluir BR 447 entre Viana e Vila Velha neste ano
A entrega da rodovia, que tem 4,7 quilômetros de extensão, chegou a ser anunciada para 2023, mas o governo federal só havia liberado 1,2 quilômetro de vias laterais até julho, no trecho que liga os bairros São Francisco e Vila Betânia, nos municípios de Cariacica e Viana, respectivamente.
A BR 447 é esperada para criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai até a Rodovia Leste-Oeste. Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem, quanto pela segregação entre o tráfego pesado e o urbano.