BR 447: ligação de Viana a Vila Velha vai ser entregue este ano, diz governo

Via importante para a ligação ao porto de Capuaba, em Vila Velha, a BR 447 está na lista de obras do Ministério dos Transportes previstas para serem entregues em 2024. Em coletiva na manhã desta quarta-feira (10), o ministro dos Transportes Renan Filho listou a via no Espírito Santo entre os 60 projetos previstos para serem entregues ou iniciados em 2024 no segmento rodoviário.
A entrega da rodovia, que tem 4,7 quilômetros de extensão, chegou a ser anunciada para 2023, mas o governo federal só liberou em julho do ano passado 1,2 quilômetro de vias laterais da via, no trecho que liga os bairros São Francisco e Vila Betânia, nos municípios de Cariacica e Viana, respectivamente.
A BR 447 é esperada para criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste. Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem, quanto pela segregação entre o tráfego pesado e o urbano. O empreendimento, que ainda inclui os viadutos sobre a BR-101/262 e Sudoeste-Areinha, tem investimento de aproximadamente R$ 231 milhões.
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Otimização de contrato da BR 101
Para este ano, o Ministério dos Transportes tem a possibilidade de otimizar 14 contratos rodoviários, que podem gerar um investimento adicional de R$ 110 bilhões, entre os quais o da BR 101. As obras estão paralisadas desde que a Eco101 anunciou a devolução do contrato, em 2022, e a repactuação do contrato é esperada para que as obras de duplicação sejam retomadas no trecho da rodovia federal que corta o Espírito Santo.
“Essa é uma solução inovadora que significa fortalecer os investimentos, equilibrar os contratos, dar condições ao setor privado para fazer o que tinha pactuado, somando esforços com o aumento do investimento público”, defendeu Renan Filho.
EF 118
No segmento ferroviário, também há projeto no Espírito Santo na lista do Ministério dos Transportes. É a EF 118, chamada de ferrovia Vitória-Rio. O primeiro ramal, de Santa Leopoldina a Anchieta, está garantido com investimentos da Vale.
A previsão é de dois anos para o início das obras. Até 2026, a expectativa é que os projetos ferroviários contem com investimento de R$94,2 bilhões, de acordo com o Novo PAC.