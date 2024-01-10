BR 447: ligação de Viana a Vila Velha vai ser entregue este ano, diz governo

A BR 447 é esperada para criar uma ligação direta entre a BR 262, em Viana, e o cais de Capuaba, em Vila Velha. O trecho vai da 262 até a Rodovia Leste-Oeste. Com a conclusão das obras, o acesso ao porto será facilitado, tanto pela diminuição do tempo de viagem, quanto pela segregação entre o tráfego pesado e o urbano. O empreendimento, que ainda inclui os viadutos sobre a BR-101/262 e Sudoeste-Areinha, tem investimento de aproximadamente R$ 231 milhões.