Superlancha tecnológica: Capitania dos Portos ganha embarcação de resgate no ES

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) vai incorporar, na próxima segunda-feira (18), a primeira Lancha de Busca e Salvamento (LSAR) do Estado. A cerimônia de batismo e entrega da embarcação será às 14h, na sede da corporação, em Vitória.





Segundo a Marinha do Brasil, a chegada do veículo representa um reforço importante na capacidade de resposta a emergências no litoral capixaba. Poderá atuar em ocorrências envolvendo pescadores artesanais, embarcações de transporte marítimo e também embarcações de lazer.





Até então, situações de maior gravidade no Espírito Santo dependiam frequentemente do acionamento de embarcações sediadas no Rio de Janeiro. Com a incorporação da LSAR, o atendimento deve ganhar mais rapidez e autonomia nas operações de resgate no mar.





A embarcação foi adquirida por meio de emenda parlamentar da bancada federal capixaba, em processo de compra realizado por concorrência internacional pública.





Entre os diferenciais da lancha está a capacidade de autoendireitamento em caso de emborcamento (quando a embarcação vira de lado ou fica de cabeça para baixo). Isso garante maior segurança à tripulação e às pessoas resgatadas. O modelo também conta com autonomia de 200 milhas náuticas, o equivalente a 360 quilômetros, podendo atuar em um raio de até 100 milhas náuticas da costa.





Equipada com dois motores de 700 HP, a LSAR atinge velocidade máxima de 30 nós, aproximadamente 55 km/h. Tem ainda modernos sistemas de comunicação e detecção, incluindo radar e câmera de visão térmica, tecnologia que auxilia na localização de náufragos mesmo em condições de baixa visibilidade.





A capacidade de resgate é de até 20 pessoas por ocorrência.





De acordo com a Marinha, a aquisição da lancha reforça o compromisso com a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação no litoral capixaba.