Milicianos são indiciados após cortar cabos de internet e ameaçar PM em Colatina

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu as investigações sobre o corte criminoso de cabos de internet que afetou diversos bairros de Colatina. Segundo a corporação, o objetivo do grupo era forçar moradores a contratar serviços clandestinos controlados pela organização.





De acordo com a investigação, o esquema era liderado por Hugo Henrique dos Santos, conhecido como “HG”, apontado como traficante Ainda segundo a polícia, o grupo atuava com divisão de tarefas e uso de intimidação armada, características semelhantes às de milícia privada.





Durante os trabalhos de reparo da rede, os suspeitos teriam feito ameaças diretas a um sargento da Polícia Militar e aos familiares dele. Em fevereiro deste ano, os investigados foram presos por tráfico de drogas. Na ocasião, as investigações apontaram que cerca de 600 famílias ficaram sem conexão após ação dos criminosos.





Todos os investigados foram indiciados por organização criminosa, dano qualificado, interrupção de serviço essencial e ameaça. A Polícia Civil informou que representou pela prisão preventiva dos envolvidos, com o objetivo de garantir a ordem pública. A corporação destacou que segue atuando no combate a grupos que tentam impor controle territorial e explorar a população.