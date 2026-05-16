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Crime

Milicianos são indiciados após cortar cabos de internet e ameaçar PM em Colatina

Publicado em

16 mai 2026 às 10:55

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu as investigações sobre o corte criminoso de cabos de internet que afetou diversos bairros de Colatina. Segundo a corporação, o objetivo do grupo era forçar moradores a contratar serviços clandestinos controlados pela organização.


De acordo com a investigação, o esquema era liderado por Hugo Henrique dos Santos, conhecido como “HG”, apontado como traficante  Ainda segundo a polícia, o grupo atuava com divisão de tarefas e uso de intimidação armada, características semelhantes às de milícia privada.


Durante os trabalhos de reparo da rede, os suspeitos teriam feito ameaças diretas a um sargento da Polícia Militar e aos familiares dele. Em fevereiro deste ano, os investigados foram presos por tráfico de drogas. Na ocasião, as investigações apontaram que cerca de 600 famílias ficaram sem conexão após ação dos criminosos. 


Todos os investigados foram indiciados por organização criminosa, dano qualificado, interrupção de serviço essencial e ameaça. A Polícia Civil informou que representou pela prisão preventiva dos envolvidos, com o objetivo de garantir a ordem pública. A corporação destacou que segue atuando no combate a grupos que tentam impor controle territorial e explorar a população.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Violência

Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro; enteado é suspeito do crime

Publicado em 16/05/2026 às 12:09

Uma mulher de 46 anos foi morta a tiros no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite de sexta-feira (15). O principal suspeito do crime é o enteado da vítima. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.


A Polícia Militar foi acionada após a mulher dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. No local, a equipe médica informou que a vítima chegou com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos. 

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município.

Após buscas na região, nenhum suspeito foi localizado pela PM. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Polícia

Mulher é detida suspeita de furtar roupas em shopping de Vitória

Publicado em 16/05/2026 às 12:03

Uma mulher de 42 anos foi detida na noite de sexta-feira (15) suspeita de furtar roupas em um shopping localizado na Enseada do Suá, em Vitória. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).


Segundo a PM, a gerente de uma das lojas informou que a suspeita foi abordada após deixar o estabelecimento, depois que um sistema de controle de segurança apontou o furto de quatro itens. Durante as buscas nos pertences da mulher, os policiais encontraram os produtos subtraídos da loja e também outros dois vestidos que seriam de um segundo estabelecimento do shopping.


A suspeita foi conduzida para a delegacia da região. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC). A corporação foi procurada por A Gazeta, mas não havia informações sobre o desfecho da ocorrência até a última atualização desta matéria.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente de trabalho

Operador de máquina morre após cair em ribanceira em Presidente Kennedy

Publicado em 16/05/2026 às 11:46

Um operador de máquina morreu após um acidente de trabalho na tarde desta sexta-feira (15), na localidade de Rebentão, zona rural de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Mazarope Machado Alvarenga de 46 anos, que manobrava o veículo para sair do local na hora do acidente. 


De acordo com a Polícia Militar, o trabalhador manobrava uma retroescavadeira quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Com o impacto, ele foi arremessado para fora da máquina.

Operador de máquina morre após acidente de trabalho em Presidente Kennedy
Operador de máquina morre após acidente de trabalho em Presidente Kennedy Divulgação - Polícia Militar

Devido à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para auxiliar no resgate. Os militares seguiram a pé por terreno acidentado e trecho de mata fechada até o ponto onde estava a retroescavadeira. Mazarope foi encontrado a cerca de 10 metros do veículo.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Após intimações

Projeto Recupera já devolveu mais de 1,3 mil celulares aos donos no ES

Publicado em 15/05/2026 às 21:34

Criado em julho de 2024, o Projeto Recupera já devolveu 1.302 celulares aos verdadeiros donos, sendo 242 neste ano, segundo a Polícia Civil. A operação é permanente e utiliza tecnologias avançadas de rastreamento, com o apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança.  Além da devolução às vítimas, a iniciativa coibe crime de receptação


Uma nova ação do projeto, voltado à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, será realizada neste sábado (16). Foram enviadas 715 intimações, e a expectativa é de que 50 celulares sejam restituídos aos proprietários.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Previsão do tempo

Sul do ES recebe alerta para tempestade com risco de granizo neste fim de semana

Publicado em 15/05/2026 às 18:17
Alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 16 cidades do Sul do Espírito Santo é válido da 0h deste sábado (16) até as 23h59 de domingo (17)
Alerta de perigo potencial para tempestade em 16 cidades do Sul do ES Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 16 cidades do Sul do Espírito Santo, válido da 0h deste sábado (16) até as 23h59 de domingo (17). A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, o risco é considerado baixo, mas há possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.


Cidades incluídas no alerta:
  • Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Recomendações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Atropelamento

Carro passa por cima de criança e depois atinge casa em Cachoeiro

Publicado em 15/05/2026 às 18:06

Uma criança foi atropelada por um carro que também atingiu uma casa no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h da quinta-feira (15) e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento (veja acima).  


Josiane Simão é mãe de Arthur Henrique, de 9 anos, e contou que ele passa bem após o acidente. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Infantil da cidade. Os exames não apontaram ferimentos graves, portanto ele recebeu alta no mesmo dia. "Graças a Deus não aconteceu o pior", disse.


O veículo, um Chevrolet Corsa Classic, atingiu a parede do quarto da dona de casa Thaís Corrêa, de 35 anos. Ela conta que estava com a filha bebê quando ouviu o forte impacto e olhou pela janela, por onde viu muita fumaça. Ao sair para tentar ajudar a motorista ferida, ela também soube do atropelamento.

Após atropelar criança, carro atingiu parede de quarto onde mãe e bebê estavam
Após atropelar criança, carro atingiu parede de quarto onde mãe e bebê estavam Montagem A Gazeta | Thaiz Corrêa

A batida danificou principalmente o portão da casa, que foi consertado pela própria família de Thaís. “Minha cama estava encostada justamente na parede onde o carro bateu. Se não tivesse esse reforço, o carro teria entrado dentro do meu quarto”, disse a moradora.


A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Quando ia embarcar

Estelionatário de São Paulo é preso na Rodoviária de Vitória

Publicado em 15/05/2026 às 17:00

Um estelionatário, de 73 anos, foi detido na Rodoviária de Vitória na noite desta quinta-feira (14). Conforme a Guarda Municipal, ele era considerado foragido da Justiça desde agosto do ano passado. O homem foi abordado pelos agentes no momento em que embarcava em um ônibus com destino a São Paulo.


O idoso havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Júri de Execuções de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, com pena restante de dois anos e oito meses.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Após quatro dias

Carro roubado em Jardim Camburi é recuperado com munições em Vitória

Publicado em 15/05/2026 às 16:24

Um carro do modelo Honda Fit que havia sido roubado no último domingo (10) foi recuperado em Goiabeiras, Vitória, pela Guarda Municipal, na noite desta quinta-feira (14). Dentro do veículo, os agentes encontraram munições intactas, que foram apreendidas, além de uma arma. Um homem de 28 anos — que conduzia o automóvel — foi detido. 


Segundo a corporação, o carro foi roubado no bairro Jardim Camburi. Na ação em questão, um homem armado obrigou a condutora, de 46 anos, a entregar o veículo. Após isso, o suspeito tomou a direção e fugiu no sentido Serra. 


Na quinta (14), o veículo foi flagrado por câmeras de monitoramento de Vitória circulando pelas ruas do município. O suspeito — que possui passagens por roubo — contou que um conhecido havia emprestado o carro para ele, por isso estava conduzindo. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo e munições, e foi encaminhado ao presídio. Já o automóvel foi conduzido até um pátio credenciado.


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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Na ES 320

Pedestre morre após ser atropelado por moto em rodovia de Ecoporanga

Publicado em 15/05/2026 às 13:05

Um pedestre de 48 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 59 da ES-320, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (14).


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o motociclista se deparou com o homem no meio da pista e não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância a caminho do hospital.


O motociclista também ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O nome do hospital e o estado de saúde dele não foram informados.


A perícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista fica ferida em acidente em Marataízes; vídeo mostra colisão

Publicado em 15/05/2026 às 12:24

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, no início da tarde de quinta-feira (14).


Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o carro para na pista para acessar uma rua lateral. A motociclista, que seguia no sentido contrário da via, não consegue frear a tempo e atinge o veículo. Com o impacto, ela é arremessada ao chão.


Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde da motociclista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
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