Grupo suspeito de cortar internet para dominar serviço é preso em Colatina

Publicado em 20/02/2026 às 10h15
Grupo suspeito de cortar internet para dominar serviço é preso por tráfico em Colatina
Grupo suspeito de cortar internet para dominar serviço é preso por tráfico em Colatina Crédito: PMES

Um grupo ligado a uma facção criminosa, suspeito de cortar cabos de internet para monopolizar o serviço na região, foi preso por tráfico de drogas no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 600 famílias ficaram sem conexão após o corte de fios em diversos postes. A operação teve início após denúncias sobre a situação.

De acordo com a PM, dois suspeitos foram flagrados usando drogas na escada da casa e, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram correr para dentro da residência, mas foram alcançados na varanda. Dentro do imóvel, outros dois suspeitos foram encontrados. Um deles estava no banheiro e tentava se desfazer de entorpecentes. No local, foram apreendidos seis celulares, 22 pedras de crack, 33 tiras de maconha, 36 buchas de maconha e materiais utilizados para embalar drogas.

A reportagem de A Gazeta entrou procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a autuação dos suspeitos e aguarda retorno.

Casal mata vizinho com facadas e pedradas após discussão em Ibatiba

Publicado em 20/02/2026 às 09h40
José Roberto dos Anjos, de 49 anos, era conhecido como
José Roberto dos Anjos, de 49 anos, era conhecido como "Baiano" Crédito: Montagem A Gazeta | Jonathan Felipe / Arquivo pessoal

Um homem de 49 anos foi morto a facadas e pedradas após uma discussão com um casal de vizinhos no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou José Roberto dos Anjos já sem vida. Em seguida, os militares foram até a casa onde estaria a principal suspeita do crime. A mulher, de 37 anos, confessou ter esfaqueado a vítima e informou que a faca utilizada estava escondida na residência. O objeto foi localizado e apreendido.

Uma testemunha relatou aos policiais que viu José Roberto, conhecido como “Baiano”, ofender a suspeita e o marido dela. Após a discussão, o casal saiu de casa armado — ela com uma faca e ele com uma pedra. Segundo o relato, a mulher atingiu o vizinho com golpes de faca e retornou para casa. Pouco depois, saiu novamente e desferiu novos golpes, enquanto o marido golpeava a cabeça da vítima com pedradas.

O homem apontado como coautor não foi localizado até o momento. Outra testemunha confirmou a versão apresentada e afirmou ter registrado imagens do crime. Ainda de acordo com a PM, a suspeita contou que, antes do homicídio, pediu para que o irmão buscasse seus filhos, pois já planejava matar o vizinho. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre o caso, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente em Aracruz

Atualizado em 20/02/2026 às 10h22
Motorista de ônibus escolar morre após sofrer mal súbito e colidir com muro em Aracruz
Motorista de ônibus escolar morre após sofrer mal súbito e colidir com muro em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista de um ônibus escolar da Prefeitura de Fundão morreu após sofrer um infarto fulminante, perder o controle da direção e colidir contra um muro no Centro de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (20). A vítima foi identificada como Carlos Roberto Amaral Feu, de 77 anos.

Segundo a Prefeitura de Aracruz, o veículo estava concluindo o trajeto até a escola no momento do acidente. Cinco estudantes e uma monitora estavam dentro do ônibus, mas não ficaram feridos. Ainda de acordo com a administração municipal, os alunos conseguiram chegar à escola com o auxílio da monitora e passam bem.

A reportagem procurou as polícias Civil Militar para obter mais informações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. A Prefeitura de Fundão também foi demandada por A Gazeta.

Temporal com granizo derruba árvores em Conceição do Castelo; vídeo

Publicado em 20/02/2026 às 08h49
Precipitação forte e rápida também causou vendaval na quinta-feira (19), conforme a Defesa Civil

Um temporal acompanhado de granizo atingiu o município de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (19). De acordo com a Defesa Civil Municipal, a chuva foi intensa e de curta duração, com aproximadamente 30 minutos. Por causa dos ventos fortes, algumas árvores caíram sobre vias da cidade.

A corporação informou que realizou a remoção das árvores e a limpeza dos pontos afetados. Não houve registro de feridos.

Inmet renova alerta de perigo potencial para chuvas intensas para todo o ES

Publicado em 19/02/2026 às 17h59
. O novo aviso passa a valer à 0h01 desta sexta-feira (20) e segue até as 23h59
. O novo aviso passa a valer à 0h01 desta sexta-feira (20) e segue até as 23h59 Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todas as cidades do Espírito Santo. O novo aviso passa a valer à 0h01 desta sexta-feira (20) e segue até as 23h59 de sábado (21), com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

O comunicado substitui o alerta emitido para esta quinta-feira (19) e mantém o risco considerado baixo para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Além do ES, o aviso compreende praticamente toda a região Sudeste, quase a totalidade do Nordeste e ainda a grande parte do Centro-Oeste e Norte do país.

Recomendações do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Para mais informações, procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Cães morrem e polícia investiga possível envenenamento em Ecoporanga

Publicado em 19/02/2026 às 17h04

A morte de dois cães em Córrego do Paraíso, zona rural de Ecoporanga, na região Noroeste do Espírito Santo, está sendo investigada pela Polícia Civil. Segundo boletim da Polícia Militar, os tutores suspeitam que os animais tenham sido envenenados. Além das duas mortes, outras três cadelas também passaram mal.

Segundo os relatos, esta é a segunda ocorrência do tipo na região. Em novembro do ano passado, uma cadela e um cachorro também teriam sido envenenados, e o cão não resistiu.

Diante dos casos, a Polícia Civil disse que iniciou uma investigação e reforçou que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 e que, para comprovação do crime, é essencial a preservação do corpo do animal para a realização do exame toxicológico. A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Bem‑Estar Animal repudiou a ação e cobrou investigação rigorosa e punição aos envolvidos.

Trecho da Luciano das Neves é interditado para obras em Vila Velha

Publicado em 19/02/2026 às 16h42
Trecho da Avenida Luciano das Neves está totalmente interditado para obras
Trecho da Avenida Luciano das Neves está totalmente interditado para obras Crédito: Divulgação/PMVV

A Avenida Luciano das Neves está totalmente interditada no encontro com as avenidas Saturnino Rangel Mauro e Santa Leopoldina. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a intervenção começou nesta quinta-feira (19) e vai até o fim de semana, para continuidade das obras de pavimentação, drenagem e sinalização do Binário da Rodovia do Sol.

A Secretaria de Obras do município informou que os condutores que passam pela Luciano das Neves devem utilizar a Avenida Santa Leopoldina para seguir em direção a Itaparica. Já para quem passa pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, a prefeitura orienta que os motoristas façam um desvio pela Rua Professor Augusto Rusch.

Cegonheira tomba na BR 101 e motorista fica ferido em Pedro Canário

Publicado em 19/02/2026 às 15h52
O motorista foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves; as causas do acidente não foram informadas
O motorista foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e o trânsito segue em apenas uma faixa no trecho Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma carreta cegonha tombou na BR 101, em Pedro Canário, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19) e o motorista se feriu no acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava alguns veículos, incluindo caminhonetes. O condutor foi encaminhado ao Hospital Menino Jesus, no município, com ferimentos leves. As causas não foram informadas.

A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, informou que o tráfego flui em sistema de pare e siga e a equipe aguarda o transbordo da carga para que o destombamento do veículo seja realizado com segurança.

Ciclista morre após colisão com BMW em rodovia de Guaçuí, no Sul do ES

Atualizado em 19/02/2026 às 16h23

Um ciclista morreu após uma colisão entre a bicicleta que conduzia e um carro modelo BMW, de cor preta, na rodovia ES 482, na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da BMW, de 26 anos, acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) e relatou que a vítima atravessou a rodovia no momento em que o veículo seguia em direção a Dores do Rio Preto, ocorrendo a colisão. Durante a ligação, o condutor disse acreditar que o estado de saúde do ciclista não era grave e justificou que, por esse motivo, não permaneceu no local.

A PM informou que, ao chegarem à ocorrência, os policiais encontraram a bicicleta distante do corpo da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e confirmou a morte do ciclista. Ele não portava documentos e ainda não havia sido identificado.

Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será apurado pela Delegacia de Guaçuí.

Jovem morre após cair de moto em rodovia de Conceição da Barra

Publicado em 19/02/2026 às 11h54

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente com a moto que ele pilotava, na ES 421, zona rural de Conceição da Barrano Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima sofreu uma queda.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Cariacica

Publicado em 19/02/2026 às 11h27

Um homem de 33 anos foi preso na noite de quarta-feira (18) após uma jovem, de 20 anos, denunciá-lo por importunação sexual dentro de um ônibus do Sistema Transcol, em Cariacica. O caso aconteceu na altura do bairro Novo Brasil, durante o trajeto da linha 724 (Novo Brasil/Terminal de Campo Grande).

Segundo relato da vítima, Breno Pereira dos Santos sentou-se ao lado dela e, em seguida, começou a se masturbar. A mulher acionou ajuda e o homem acabou detido.

Ao ser questionado, o suspeito negou ter cometido qualquer ato com a intenção de constranger a passageira. Ele afirmou que se sentou ao lado da mulher porque teria ficado com medo de outro homem, que estaria olhando para ele de forma estranha. Ainda de acordo com a versão apresentada pelo suspeito, ele teria apenas mexido nas partes íntimas por "ter muita coceira".

Breno foi levado à Delegacia Regional de Cariacica onde, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Pedreiro de moto morre atropelado por caminhão que perdeu o freio em Cachoeiro

Atualizado em 19/02/2026 às 11h48
Acidente entre caminhão e moto resultou na morte de motociclista em Cachoeiro
Acidente entre caminhão e moto resultou na morte de motociclista em Cachoeiro Crédito: Isabelle Oliveira

Um pedreiro de 49 anos, que pilotava uma motocicleta, morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia ES 489, no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Luciano José Teixeira morava em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e estava no município capixaba para participar do casamento de uma das filhas, previsto para o próximo fim de semana.

Emocionalmente abalado, o motorista do caminhão, de 37 anos, contou à Polícia Militar que havia acabado de sair de uma oficina mecânica quando o freio do veículo de carga teria falhado. Segundo ele, ao perder o controle, acabou colidindo na traseira da motocicleta pilotada por Luciano. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O genro da vítima, Gilberto Florindo, contou que a família seguia de carro para Muqui e o sogro vinha logo atrás, de moto. Ele disse que, ao perceberem o caminhão avançando pela rodovia, retornaram para saber o que havia acontecido e souberam do acidente que resultou na morte de Luciano. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“Ele estava muito feliz com o casamento, queria conhecer Cachoeiro e a região. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Ele era alegre, gostava muito de viajar e amava motos, tinha duas. Jamais imaginei uma cena dessas. As duas filhas e a esposa dele estavam no carro comigo e ficaram arrasadas”, disse Gilberto.

Polícia Civil explicou que a ocorrência ainda estava em andamento até a última atualização desta matéria.

*Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

Foragido por violência doméstica é preso ao manter mulher em cárcere em Apiacá

Atualizado em 19/02/2026 às 10h44

Um homem que estava foragido por violência doméstica foi preso após manter a mesma vítima em cárcere privado, em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (18). 

Polícia Militar (PM) foi até o endereço informado na denúncia e tentou contato com a mulher. No momento da abordagem, os policiais viram o suspeito pulando o muro e invadindo casas vizinhas na tentativa de fugir. Durante a fuga, ele quebrou telhados de algumas residências e acabou se ferindo. Após ser localizado, o homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhado para a delegacia.

Os policiais conseguiram falar com a vítima, que relatou estar presa dentro de casa há uma semana. Ela afirmou ainda que era ameaçada de morte com uma faca e obrigada a usar drogas. Segundo a PM, o pai do suspeito também teria entrado em contato com a mulher pedindo para que ela não registrasse denúncia contra o filho.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal, ameaça no contexto de violência doméstica, cárcere privado qualificado e violação de domicílio, crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva, expedido pela Vara Única de Apiacá. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

Corpo de jovem é encontrado boiando em represa de Nova Venécia

Publicado em 19/02/2026 às 10h33
SML de Colatina - rabecão
SML de Colatina - rabecão Crédito: Heriklis Douglas

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (18). O nome da vítima não foi divulgado, assim como as circunstâncias da morte. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia para identificar a causa do óbito.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES

Publicado em 19/02/2026 às 09h34

ATUALIZAÇÃO | Após a publicação desta nota, o Inmet renovou o alerta para todo o Estado até o fim de sexta-feira (20)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo nesta quinta-feira (19). O aviso, que já está em vigor e segue válido até as 23h59, prevê acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de alagamentos é considerado baixo.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Sombrinhas decorativas de Carnaval são furtadas em Jerônimo Monteiro

Publicado em 18/02/2026 às 18h24
À esquerda, área vazia após furto das sombrinhas; À direita, decoração de Carnaval em Jerônimo Monteiro
À esquerda, área vazia após o furto das sombrinhas; à direita, os objetos como parte da decoração de Carnaval em Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação/Prefeitura de Jerônimo Monteiro

Cerca de 40 sombrinhas que faziam parte da ornamentação de Carnaval foram furtadas no Centro de Jerônimo Monteiro, no Caparaó do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (18). A prefeitura explicou que servidores foram ao local pela manhã para recolher a decoração, mas perceberam que a estrutura já estava vazia. Após confirmar que o material não havia sido recolhido pela empresa responsável, foi confirmado o furto. 

Embora a decoração tenha sido montada por uma empresa terceirizada, as sombrinhas seriam disponibilizadas para uso do município em outras ações culturais. O prejuízo total estimado é de R$ 4 mil. Segundo o secretário de turismo, Paulo Carvalho Filho, a prefeitura recebeu vídeos de moradores que registraram o momento do furto. As imagens devem ser encaminhadas à polícia e um boletim de ocorrência será registrado.

Outro caso semelhante ocorreu em julho de 2025 em Muqui, no Sul do Estado. Na época, foram furtadas cerca de 20 das 80 sombrinhas que faziam parte da decoração das festas de São João da cidade. 

Motociclista que cortou pescoço com linha de cerol se recupera em Colatina

Publicado em 18/02/2026 às 16h30
Tiago Santos Neres, de 36 anos, motociclista que se feriu com linha com cerol em Colatina
Tiago Santos Neres, de 36 anos, voltava de treino de jiu-jitsu quando se feriu com linha com cerol em Colatina Crédito: Arquivo pessoal

O personal trainer que cortou o pescoço com uma linha com cerol ao passar de moto pela Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, segue hospitalizado e se recupera bem. Tiago Santos Neres, de 36 anos, foi socorrido por motoristas que passavam pelo local e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, na noite de terça-feira (17).

Em contato com a produção da TV Gazeta Noroeste, a esposa  do personal, Alida Estrela, informou que Tiago está consciente, falando e respirando normalmente, mas ainda sem previsão de receber alta médica. Ela explicou que o marido não passou por cirurgia, mas sim por uma sutura nas veias atingidas. 

Alida contou que Tiago estava retornando de um treino de jiu-jitsu — esporte que pratica nas horas vagas — quando o acidente aconteceu. Ele demorou alguns instantes para perceber a gravidade da situação, mas parou a moto ao ver a quantidade de sangue que saía do ferimento. Sem forças para descer do veículo, ele foi ajudado por populares. 

Correção: a reportagem errou ao informar que o incidente ocorreu na Segunda Ponte. O caso foi registrado na Ponte Florentino Avidos.

Acidente envolve quatro veículos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 18/02/2026 às 15h25
Acidente resultou em engavetamento de vários veículos na BR 101, em Rio Novo do Sul
Acidente resultou em engavetamento de vários veículos na BR 101, em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor/A Gazeta

Um acidente entre quatro veículos foi registrado na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quarta-feira (18). De acordo com a Ecovias Capixaba, o engavetamento envolveu três carros e um caminhão que transportava tanques d'água. Ninguém se feriu e o trânsito foi totalmente liberado cerca de 30 minutos depois. 

Temporal com chuva de granizo atinge zona rural de Vargem Alta

Atualizado em 18/02/2026 às 15h08
Registro foi feito por moradores no distrito de São José de Fruteiras

Um temporal com chuva intensa, acompanhado de granizo e ventania foi registrado nesta quarta-feira (18) no distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Conforme a prefeitura municipal, os moradores da região contaram que o fenômeno ocorreu por volta das 13h30 e durou cerca de cinco minutos, sem registros de ocorrências ou prejuízos.

Motorista é preso após acidente com morte na ES 080 em Colatina

Publicado em 18/02/2026 às 12h38
Motorista morre e outro é preso após acidente entre 2 carros em Colatina
Trecho onde ocorreu colisão fatal Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente fatal na ES 080 em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (17). Gilmar Rodrigues dos Santos, de 40 anos, dirigia um Chevrolet Classic que colidiu contra um Fiat Uno Way no distrito de Ângelo Frechiani. No outro veículo estava Geraldo Antonio Breder, de 56 anos, que morreu no local. 

Gilmar foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool, segundo a Polícia Militar. Devido aos ferimentos, ele foi levado a um hospital e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por "homicídio doloso com incidência de circunstância agravante".

A reportagem busca contato com a defesa de Gilmar, e o espaço segue aberto para manifestação.