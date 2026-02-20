Grupo suspeito de cortar internet para dominar serviço é preso em Colatina
Um grupo ligado a uma facção criminosa, suspeito de cortar cabos de internet para monopolizar o serviço na região, foi preso por tráfico de drogas no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), cerca de 600 famílias ficaram sem conexão após o corte de fios em diversos postes. A operação teve início após denúncias sobre a situação.
De acordo com a PM, dois suspeitos foram flagrados usando drogas na escada da casa e, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram correr para dentro da residência, mas foram alcançados na varanda. Dentro do imóvel, outros dois suspeitos foram encontrados. Um deles estava no banheiro e tentava se desfazer de entorpecentes. No local, foram apreendidos seis celulares, 22 pedras de crack, 33 tiras de maconha, 36 buchas de maconha e materiais utilizados para embalar drogas.
A reportagem de A Gazeta entrou procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a autuação dos suspeitos e aguarda retorno.