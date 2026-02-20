Grupo suspeito de cortar internet para dominar serviço é preso em Colatina

Acidente entre caminhão e moto resultou na morte de motociclista em Cachoeiro Crédito: Isabelle Oliveira

Um pedreiro de 49 anos, que pilotava uma motocicleta, morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia ES 489, no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Luciano José Teixeira morava em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e estava no município capixaba para participar do casamento de uma das filhas, previsto para o próximo fim de semana.

Emocionalmente abalado, o motorista do caminhão, de 37 anos, contou à Polícia Militar que havia acabado de sair de uma oficina mecânica quando o freio do veículo de carga teria falhado. Segundo ele, ao perder o controle, acabou colidindo na traseira da motocicleta pilotada por Luciano. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O genro da vítima, Gilberto Florindo, contou que a família seguia de carro para Muqui e o sogro vinha logo atrás, de moto. Ele disse que, ao perceberem o caminhão avançando pela rodovia, retornaram para saber o que havia acontecido e souberam do acidente que resultou na morte de Luciano. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“Ele estava muito feliz com o casamento, queria conhecer Cachoeiro e a região. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Ele era alegre, gostava muito de viajar e amava motos, tinha duas. Jamais imaginei uma cena dessas. As duas filhas e a esposa dele estavam no carro comigo e ficaram arrasadas”, disse Gilberto.

A Polícia Civil explicou que a ocorrência ainda estava em andamento até a última atualização desta matéria.