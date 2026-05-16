Mãe e filha são mortas na Serra; suspeito é companheiro de uma das vítimas

Mãe e filha foram assassinadas a golpes de facão na madrugada deste sábado (16), no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra. As vítimas foram identificadas como Michele Germano Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano, de 24.





Conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o crime teria sido cometido pelo companheiro de Michele, que fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil ainda não confirmou a identidade do suspeito, por isso o nome dele não está sendo divulgado.





Imagens de câmeras de videomonitoramento da região mostram o suspeito correndo atrás de Michele às 4h37. Um minuto depois, às 4h38, ele aparece voltando sozinho, caminhando pela rua. As imagens serão analisadas pela investigação.