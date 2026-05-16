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Mãe e filha são mortas na Serra; suspeito é companheiro de uma das vítimas

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (16), no bairro Residencial Centro da Serra; câmeras registraram homem segurando um facão e correndo atrás de uma das vítimas

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 10:59

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 mai 2026 às 10:59

Mãe e filha foram assassinadas a golpes de facão na madrugada deste sábado (16), no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra. As vítimas foram identificadas como Michele Germano Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano, de 24.


Conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o crime teria sido cometido pelo companheiro de Michele, que fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil ainda não confirmou a identidade do suspeito, por isso o nome dele não está sendo divulgado.


Imagens de câmeras de videomonitoramento da região mostram o suspeito correndo atrás de Michele às 4h37. Um minuto depois, às 4h38, ele aparece voltando sozinho, caminhando pela rua. As imagens serão analisadas pela investigação.

A Polícia Científica realizou perícia no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A dinâmica do crime e a motivação ainda não foram divulgadas.


Moradores do bairro relataram à reportagem da TV Gazeta que há bastante tempo a região não registrava um crime com esse nível de violência.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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