Operador de máquina morre após cair em ribanceira em Presidente Kennedy

Um operador de máquina morreu após um acidente de trabalho na tarde desta sexta-feira (15), na localidade de Rebentão, zona rural de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Mazarope Machado Alvarenga de 46 anos, que manobrava o veículo para sair do local na hora do acidente.
De acordo com a Polícia Militar, o trabalhador manobrava uma retroescavadeira quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Com o impacto, ele foi arremessado para fora da máquina.
Devido à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para auxiliar no resgate. Os militares seguiram a pé por terreno acidentado e trecho de mata fechada até o ponto onde estava a retroescavadeira. Mazarope foi encontrado a cerca de 10 metros do veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.