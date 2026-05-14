Acidente termina em prisão, apreensão e ameaças a policiais em Vitória

O que começou com uma colisão entre dois veículos terminou na prisão de um homem de 34 anos e na apreensão de máquinas de jogos de azar no bar que ele chefia em Vitória. A confusão, que ocorreu nesta quinta-feira (14), teve início após o suspeito bater no carro de uma policial militar de folga e ameaçá-la de morte no bairro Santo Antônio.





Segundo informações da Polícia Militar, após a colisão, ambos desembarcaram e houve uma discussão, durante a qual ele chegou a tentar agredir a vítima, que então se identificou como policial. Ele fugiu na sequência; entretanto, a placa do carro dele foi fotografada e a informação repassada à PM, que deu início a buscas e o localizou dentro do bar na Ilha do Príncipe.





O suspeito tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de spray de pimenta, que também atingiu a companheira dele, que tentou impedir a ação policial. O homem ainda conseguiu correr até o balcão do estabelecimento e pegar um bastão, com o qual tentou agredir os militares, que novamente precisaram contê-lo.





No interior do bar, foram encontrados dois pássaros “coleirinhos”, um simulacro de arma de fogo e três máquinas caça-níquel. Ainda de acordo com informações da PMES, o estabelecimento era usado como fachada para acobertar os jogos de azar.





No carro dele, foi identificado forte odor de maconha e o suspeito também aparentava ter feito uso da substância, mas se recusou a realizar o teste toxicológico. Uma munição calibre 9mm foi encontrada no porta-luvas.





Já dentro da viatura, o suspeito ainda tentou coagir os policiais, dizendo que tinha amigos influentes e que eles iriam “se f*der”, e, também, que tinha R$ 50 mil na conta e usaria cada centavo para destruir a carreira dos policiais.





Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas às polícias Militar e Civil.