Homem tenta roubar socorrista na orla de Vila Velha, apanha e acaba detido

Um homem de 23 anos foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha após tentar roubar o cordão de uma socorrista de 47 anos, que corria no calçadão da orla do município na tarde desta quinta-feira (14). Ele foi agredido por testemunhas.
“Eu estava voltando de um treino que costumo fazer dia sim, dia não, e senti que uma pessoa passou agarrando meu pescoço. Quando senti que meu cordão quebrou, agarrei-o por trás, pela camisa, porque ele ainda estava na bicicleta em movimento. Ele se embananou, não sabia se fugia ou não, e nós entramos em luta corporal. Ele estava com uma camisa de time e foi escorregando e começou a fugir. Eu gritei ‘ladrão, ladrão’, e a população veio”, relatou a vítima em entrevista à TV Gazeta.
A Guarda Municipal foi acionada e o homem foi encaminhado ao DPJ de Vila Velha. Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas à Polícia Civil e à GMVV.