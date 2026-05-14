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Caminhos Seguros 2026

Investigados por estupro de vulnerável são presos em operação nacional no ES

Ação mobiliza forças de segurança em cidades da Grande Vitória e do interior do Estado para combater crimes contra crianças e adolescentes

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 07:25

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 mai 2026 às 07:25

Dois suspeitos de estupro de vulnerável foram presos em Vitória e Vila Velha nesta quinta-feira (14), durante o Dia D da Operação Nacional Caminhos Seguros 2026, realizada em todo o país para combater crimes contra crianças e adolescentes.


Um dos investigados, de 35 anos, foi localizado no bairro Santa Teresa, na Capital. O outro suspeito foi detido no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Ambos são alvos de investigações por estupro de vulnerável.


Além das prisões, equipes policiais cumprem mandados de busca e apreensão e verificam denúncias recebidas pelos canais Disque-Denúncia 181 e Disque 100.


Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são investigados por crimes como estupro de vulnerável, violência doméstica contra adolescentes e armazenamento de conteúdo de abuso infantil.

A ação faz parte da Operação Nacional Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Espírito Santo, os trabalhos são coordenados pela delegada Cláudia Dematté, da Polícia Civil, e pelo major Marcus Queiroz, da Polícia Militar.


A operação reúne policiais civis e militares em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. Na Grande Vitória, cerca de 40 agentes participam da operação, que ocorre em Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Segundo a Polícia Civil, as diligências seguem em andamento.

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