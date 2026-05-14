Investigados por estupro de vulnerável são presos em operação nacional no ES

Dois suspeitos de estupro de vulnerável foram presos em Vitória e Vila Velha nesta quinta-feira (14), durante o Dia D da Operação Nacional Caminhos Seguros 2026, realizada em todo o país para combater crimes contra crianças e adolescentes.





Um dos investigados, de 35 anos, foi localizado no bairro Santa Teresa, na Capital. O outro suspeito foi detido no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Ambos são alvos de investigações por estupro de vulnerável.





Além das prisões, equipes policiais cumprem mandados de busca e apreensão e verificam denúncias recebidas pelos canais Disque-Denúncia 181 e Disque 100.





Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são investigados por crimes como estupro de vulnerável, violência doméstica contra adolescentes e armazenamento de conteúdo de abuso infantil.