Jonas Brothers cantam com Vanessa da Mata e Luísa Sonza em show no Brasil

Teve nostalgia, hits e convidados especiais no show dos Jonas Brothers em São Paulo. O trio se apresentou no Allianz Parque nesta quarta-feira (13) e manteve uma tradição já conhecida pelos fãs da turnê ao dividir o palco com participações surpresas.
No Brasil, as escolhidas foram as cantoras Vanessa da Mata e Luísa Sonza. Vanessa dividiu os vocais de "Boa Sorte / Good Luck" com Joe Jonas, que cantou os versos em inglês. Antes da apresentação, ele chegou a dizer que ela era sua cantora favorita.
Já Sonza cantou "What We Are", parceria com Joe presente em seu segundo álbum solo, "Music for People Who Believe in Love". A faixa tem uma sonoridade leve, com influências de bossa nova, e mistura versos em inglês e português.
Jonas Brothers cantando “Boa Sorte / Good Luck” com Vanessa da Mata no show em São Paulo 😭❤️ pic.twitter.com/W2BE4eqDJv— Tracklist (@tracklist) May 14, 2026
O carinho do trio pelo Brasil também apareceu em outros momentos do show. Joe, que já vinha atiçando os fãs ao postar vídeos no TikTok fazendo passinhos de funk, surgiu no palco usando uma jaqueta com os dizeres "o hexa vem", em referência à Copa do Mundo.
Ele parecia até mais à vontade do que na passagem anterior da banda pelo Allianz Parque, há dois anos, em abril de 2024.
Já a apresentação desta quarta foi mais calcada na nostalgia. O próprio nome da turnê, inspirado no álbum mais recente, "Greetings From Your Hometown", celebra os 20 anos do grupo.
A nostalgia, aliás, tem sido o principal motor dos Jonas Brothers nos últimos anos. O trio vai lançar "Camp Rock 3" em agosto, consolidando de vez a reaproximação com a Disney. No fim do ano passado, eles também lançaram um filme de Natal no streaming da companhia.
Os irmãos, que fizeram parte da era de ouro do Disney Channel com a série "Jonas", nos anos 2010, também retomaram a amizade com Demi Lovato, outra estrela daquele período. Em alguns shows, chegaram a cantar músicas de "Camp Rock", como a clássica "This Is Me".
A apresentação em São Paulo marcou o encerramento da turnê pela América do Sul. Antes, o trio se apresentou em Buenos Aires, na Argentina, e em Santiago, no Chile.
Nos dois países, os Jonas Brothers abriram datas extras após os primeiros shows esgotarem os ingressos, diferentemente do Brasil, onde houve apenas uma apresentação no Allianz Parque, que não esgotou.
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