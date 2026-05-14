Jonas Brothers cantam com Vanessa da Mata e Luísa Sonza em show no Brasil

Teve nostalgia, hits e convidados especiais no show dos Jonas Brothers em São Paulo. O trio se apresentou no Allianz Parque nesta quarta-feira (13) e manteve uma tradição já conhecida pelos fãs da turnê ao dividir o palco com participações surpresas.





No Brasil, as escolhidas foram as cantoras Vanessa da Mata e Luísa Sonza. Vanessa dividiu os vocais de "Boa Sorte / Good Luck" com Joe Jonas, que cantou os versos em inglês. Antes da apresentação, ele chegou a dizer que ela era sua cantora favorita.





Já Sonza cantou "What We Are", parceria com Joe presente em seu segundo álbum solo, "Music for People Who Believe in Love". A faixa tem uma sonoridade leve, com influências de bossa nova, e mistura versos em inglês e português.