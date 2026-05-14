Colesterol alto? Veja mudanças de hábitos para controlar a taxa

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo, atuando na formação das membranas celulares e na produção de hormônios, vitamina D e ácidos biliares. Apesar da fama de vilão, ele é indispensável à vida.





Segundo o cardiologista André Brandão, da Rede Meridional, o problema surge quando os níveis estão elevados, especialmente o LDL, conhecido como “colesterol ruim”. “O colesterol é fundamental para o organismo, mas quando há excesso, principalmente de LDL, ele passa a representar um risco importante para a saúde cardiovascular”, explica.

Como não é solúvel no sangue, o colesterol precisa ser transportado por lipoproteínas, como LDL, HDL e VLDL. Entre elas, o LDL é o principal responsável pelo acúmulo de gordura nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas e aumentando o risco de aterosclerose. Já o HDL, chamado de “colesterol bom”, exerce efeito protetor ao remover o excesso de colesterol da circulação e levá-lo ao fígado para eliminação. “Hoje, as diretrizes são muito claras: o principal foco do tratamento é reduzir o LDL, pois ele está diretamente relacionado à formação de placas nas artérias”, destaca o especialista.

Embora todas as pessoas tenham colesterol, níveis elevados, condição conhecida como hipercolesterolemia, podem atingir qualquer indivíduo, inclusive jovens e pessoas magras. Em muitos casos, há influência genética, como na hipercolesterolemia familiar. “Nem sempre o colesterol alto está ligado apenas ao estilo de vida. Existem causas genéticas que fazem com que até pessoas jovens e aparentemente saudáveis apresentem níveis elevados”, alerta Brandão.

O aumento do colesterol é multifatorial e pode estar associado a hábitos como alimentação rica em gorduras saturadas e trans, sedentarismo e obesidade, além de condições como diabetes, hipotireoidismo e doença renal crônica. Fatores hormonais, envelhecimento e o uso de medicamentos, como corticoides, também contribuem. Ainda assim, um dos principais desafios é o fato de a condição ser silenciosa.