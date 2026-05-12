Hantavirose: saiba os sintomas da doença causada pelo hantavírus

O surto de hantavírus registrado no navio MV Hondius, em rota entre a Argentina e a África, acendeu o alerta para uma doença rara, mas com alta taxa de letalidade. Apesar da preocupação com a variante Andes, uma das poucas com transmissão entre humanos, especialistas afirmam que o hantavírus tem comportamento diferente do coronavírus e não apresenta potencial pandêmico.





No Brasil, a hantavirose é endêmica e ocorre em áreas rurais com presença de roedores silvestres. A infectologista Eveline Vale diz que o quadro inicial possui sintomas inespecíficos, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos e mal-estar geral.





"Os sintomas de gravidade podem surgir entre o terceiro e o sétimo dia da doença e são: falta de ar progressiva, tosse, queda da pressão arterial, taquicardia, diminuição do volume da urina e sangramentos. O quadro pode evoluir para insuficiência respiratória aguda. A evolução pode ser muito rápida, com necessidade de internação em UTI e ventilação mecânica", diz a professora de Medicina do Centro Universitário de Brasília (CEUB).





As principais medidas preventivas são evitar contato com fezes, urina e ninhos de roedores. É essencial usar máscara de proteção quando for realizar limpeza de locais fechados que possam ter roedores, especialmente ao varrer locais contaminados a seco. "Além disso, é preciso manter alimentos armazenados de maneira segura, vedar lugares que favoreçam infestação de ratos e manter terrenos limpos e sem acúmulo de lixo", diz a médica.





Para o tratamento não existe antiviral específico. Ele é feito com medidas de suporte, como antitérmicos, hidratação vigorosa e, nos casos graves, manejo precoce da insuficiência respiratória com uso de oxigênio e ventilação mecânica, se necessário. Além disso, pode ser necessário controle da pressão arterial e diálise precoce quando indicada.