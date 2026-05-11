Colonoscopia: saiba quem deve fazer o exame que detecta câncer de intestino

Chico Pinheiro, ex-âncora do Bom Dia Brasil, contou que foi diagnosticado com um câncer de intestino. O jornalista, de 72 anos, revelou que passou por uma cirurgia e ficou mais de um mês internado.





"A princípio a cirurgia, era relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias depois eu ia para casa. Só que teve uma complicação posterior. (...) E eu passei uns belos dias na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava.", disse enquanto entrevistava Zeca Baleiro.





Ele completou: "Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né? E pessoas sofrendo com a doença. E eu dizia assim: 'calma aí, você vai passar.' Às vezes não vai, mas a gente fala: 'você vai passar.' Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes".





O tumor colorretal se desenvolve no intestino grosso, também chamado de cólon, ou no reto. O principal tipo é o adenocarcinoma e, em cerca de 90% dos casos, ele se origina a partir de pólipos na região que, se não identificados e tratados, podem sofrer alterações ao longo dos anos, tornando-se malignos.