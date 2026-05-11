Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Grande Vitória

Megaoperação prendeu de devedor de pensão a suspeitos de tráfico e estupro no ES

Ação mobilizou 140 agentes e cumpriu mandados ligados a facções, crimes sexuais, violência doméstica e “racha”

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 16:50

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

11 mai 2026 às 16:50

Devedor de pensão alimentícia, investigados por tráfico de drogas, por estupro de vulnerável, por violência doméstica e por crimes patrimoniais estão entre os alvos presos durante a Operação Genesis, realizada entre a madrugada de sexta-feira (8) e a tarde de sábado (9) na Grande Vitória. O balanço da força-tarefa foi divulgado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11).


A megaoperação aconteceu nos municípios da Serra, de Vitória, de Vila Velha e de Cariacica, abrangendo 20 bairros da Região Metropolitana. Ao todo, foram aplicadas 12 prisões, cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e apreendidos 20 celulares, três computadores, uma arma de fogo e 11 aves silvestres.


Cerca de 140 policiais civis participaram da ação integrada na Grande Vitória
Cerca de 140 policiais civis participaram da ação integrada na Grande Vitória Divulgação | Polícia Civil

Cerca de 140 policiais civis e 40 viaturas participaram da ação integrada, que reuniu diferentes departamentos especializados da corporação. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, a operação marca uma nova linha de atuação da instituição, baseada na integração entre delegacias e compartilhamento de informações. “O objetivo é dar uma resposta ampla e firme para a população por meio dessas ações que vão ser reiteradas ao longo de todo o ano”, afirmou.


O superintendente de Polícia Especializada, delegado Rafael Corrêa, explicou que a operação também teve como foco fortalecer investigações em andamento. “Nós tivemos o objetivo de coletar dados por meio desses aparelhos telefônicos e computadores para embasar inquéritos mais robustos”, disse.

Facção criminosa e placas para crimes

Uma das investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) teve como alvo integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). De acordo com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, um dos investigados seria responsável por vender placas de veículos para traficantes utilizarem em crimes como homicídios e comércio de drogas na Serra.

Influenciadores investigados por “racha”

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) cumpriu mandados ligados a influenciadores investigados por divulgar corridas ilegais e exibição automobilística nas redes sociais. Segundo o delegado Maurício Gonçalves, os perfis foram derrubados judicialmente. “Eram páginas que influenciavam milhares de pessoas, inclusive crianças e adolescentes”, declarou.


Exploração infantil e violência doméstica

Durante a operação, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) identificaram um adolescente suspeito de publicar conteúdo de abuso e exploração sexual infantil na plataforma Discord.


Na Serra, mandados cumpridos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher resultaram na apreensão de uma garrucha calibre .22 em um caso de violência doméstica.

“A resposta rápida da polícia garante que não haja um agravamento da conduta do agressor”, afirmou a delegada Ana Karolina Marques.


Já a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) cumpriu três mandados de prisão.


Tráfico de aves 

O Núcleo de Proteção Animal da Delegacia de Meio Ambiente apreendeu 11 aves silvestres que seriam comercializadas ilegalmente. Para o delegado Leandro Piquet, além do caráter repressivo, a operação também teve efeito educativo. “Ela também traz uma natureza pedagógica para a sociedade”, disse.


Por fim, o delegado Júlio Cesar, superintendente de Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC), destacou a união entre os setores envolvidos. “A união da polícia fortalece a instituição”, afirmou.

Prisões 
1. Homem de 30 anos com prisão temporária por estupro de vulnerável. Achado em Jucutuquara, Vitória.
2. B.G.S, de 22 anos, com prisão condenatória por tráfico de drogas. Foi encontrado em Inhanguetá, Vitória.
3. Homem de 44 anos com prisão temporária por estupro de vulnerável. Preso em Cariacica, 
4. F.V.C, de 30 anos, com prisão preventiva cumprida em Jardim Limoeiro, Serra, por crime de organização criminosa e outros.
5. L.M, de 46 anos, com prisão preventiva por furto qualificado (expedida pelo juízo de Ipatinga), cumprida em Bela Aurora, Cariacica.
6. F.L.A , de 37 anos, com prisão decretada para voltar ao sistema prisional. Acusado por crime de roubo, foi preso em Itacibá, Cariacica.
7. E.A.S, de 29 anos, com prisão por tráfico de drogas. Foi encontrado em Vila Nova de Colares, na Serra.
8. L.G.S, de 44 anos, com prisão condenatória por homicídio. Foi preso na Enseada do Suá, Vitória.
9. GCC´, de 35 anos, com prisão por dívida de pensão alimentícia efetuada em Santa Luzia, Viana.
10. D.R.O, de 28 anos, com prisão condenatória. Foi preso em Colina da Serra, na Serra.
11. AGT, de 30 anos, preso por dever pensão alimentícia no Bairro Industrial, Vila Velha.
12. Homem preso na Serra (no posto da PRF, após parada em ônibus), por condenação de estupro de vulnerável. 
Obs: Os nomes completos dos suspeitos não foram divulgados pela corporação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Serra Grande Vitória Vila Velha Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com dois carros na Serra
Viaturas da Polícia Militar, PM
Casal é preso em Santa Teresa após morte de criança em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados