Megaoperação prendeu de devedor de pensão a suspeitos de tráfico e estupro no ES

1. Homem de 30 anos com prisão temporária por estupro de vulnerável. Achado em Jucutuquara, Vitória.

2. B.G.S, de 22 anos, com prisão condenatória por tráfico de drogas. Foi encontrado em Inhanguetá, Vitória.

3. Homem de 44 anos com prisão temporária por estupro de vulnerável. Preso em Cariacica,

4. F.V.C, de 30 anos, com prisão preventiva cumprida em Jardim Limoeiro, Serra, por crime de organização criminosa e outros.

5. L.M, de 46 anos, com prisão preventiva por furto qualificado (expedida pelo juízo de Ipatinga), cumprida em Bela Aurora, Cariacica.

6. F.L.A , de 37 anos, com prisão decretada para voltar ao sistema prisional. Acusado por crime de roubo, foi preso em Itacibá, Cariacica.

7. E.A.S, de 29 anos, com prisão por tráfico de drogas. Foi encontrado em Vila Nova de Colares, na Serra.

8. L.G.S, de 44 anos, com prisão condenatória por homicídio. Foi preso na Enseada do Suá, Vitória.

9. GCC´, de 35 anos, com prisão por dívida de pensão alimentícia efetuada em Santa Luzia, Viana.

10. D.R.O, de 28 anos, com prisão condenatória. Foi preso em Colina da Serra, na Serra.

11. AGT, de 30 anos, preso por dever pensão alimentícia no Bairro Industrial, Vila Velha.

12. H omem preso na Serra (no posto da PRF, após parada em ônibus), por condenação de estupro de vulnerável.

Obs: Os nomes completos dos suspeitos não foram divulgados pela corporação.