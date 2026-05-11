Megaoperação prendeu de devedor de pensão a suspeitos de tráfico e estupro no ES

Devedor de pensão alimentícia, investigados por tráfico de drogas, por estupro de vulnerável, por violência doméstica e por crimes patrimoniais estão entre os alvos presos durante a Operação Genesis, realizada entre a madrugada de sexta-feira (8) e a tarde de sábado (9) na Grande Vitória. O balanço da força-tarefa foi divulgado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11).
A megaoperação aconteceu nos municípios da Serra, de Vitória, de Vila Velha e de Cariacica, abrangendo 20 bairros da Região Metropolitana. Ao todo, foram aplicadas 12 prisões, cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e apreendidos 20 celulares, três computadores, uma arma de fogo e 11 aves silvestres.
Cerca de 140 policiais civis e 40 viaturas participaram da ação integrada, que reuniu diferentes departamentos especializados da corporação. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, a operação marca uma nova linha de atuação da instituição, baseada na integração entre delegacias e compartilhamento de informações. “O objetivo é dar uma resposta ampla e firme para a população por meio dessas ações que vão ser reiteradas ao longo de todo o ano”, afirmou.
O superintendente de Polícia Especializada, delegado Rafael Corrêa, explicou que a operação também teve como foco fortalecer investigações em andamento. “Nós tivemos o objetivo de coletar dados por meio desses aparelhos telefônicos e computadores para embasar inquéritos mais robustos”, disse.
Facção criminosa e placas para crimes
Uma das investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) teve como alvo integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). De acordo com o delegado Luiz Gustavo Ximenes, um dos investigados seria responsável por vender placas de veículos para traficantes utilizarem em crimes como homicídios e comércio de drogas na Serra.
Influenciadores investigados por “racha”
A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) cumpriu mandados ligados a influenciadores investigados por divulgar corridas ilegais e exibição automobilística nas redes sociais. Segundo o delegado Maurício Gonçalves, os perfis foram derrubados judicialmente. “Eram páginas que influenciavam milhares de pessoas, inclusive crianças e adolescentes”, declarou.
Exploração infantil e violência doméstica
Durante a operação, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) identificaram um adolescente suspeito de publicar conteúdo de abuso e exploração sexual infantil na plataforma Discord.
Na Serra, mandados cumpridos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher resultaram na apreensão de uma garrucha calibre .22 em um caso de violência doméstica.
“A resposta rápida da polícia garante que não haja um agravamento da conduta do agressor”, afirmou a delegada Ana Karolina Marques.
Já a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) cumpriu três mandados de prisão.
Tráfico de aves
O Núcleo de Proteção Animal da Delegacia de Meio Ambiente apreendeu 11 aves silvestres que seriam comercializadas ilegalmente. Para o delegado Leandro Piquet, além do caráter repressivo, a operação também teve efeito educativo. “Ela também traz uma natureza pedagógica para a sociedade”, disse.
Por fim, o delegado Júlio Cesar, superintendente de Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC), destacou a união entre os setores envolvidos. “A união da polícia fortalece a instituição”, afirmou.