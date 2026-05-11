Chico Pinheiro revela câncer no intestino; veja os sinais da doença

Entre os principais fatores de risco para a doença estão: idade a partir de 50 anos, sedentarismo, excesso de peso e alimentação inadequada (especialmente com baixo consumo de fibras e alto consumo de carnes processadas e carne vermelha em excesso), histórico familiar de câncer, tabagismo, consumo de álcool e doenças inflamatórias intestinais. Além disso, fatores ocupacionais também podem estar relacionados ao desenvolvimento da doença, como exposição a substâncias como amianto, radiações ionizantes e a realização de trabalho noturno (que desregula o ritmo biológico).





“A idade também é um fator de risco importante, sendo que há uma maior suscetibilidade para o desenvolvimento desse tipo de neoplasia após os 50 anos”, destaca o Ramon Andrade de Melo, que ressalta a importância da realização anual de exames para o rastreio da doença.





“Um dos principais métodos para o rastreamento das neoplasias colorretais é o exame chamado de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ele deve ser feito anualmente e, dependendo do resultado, o médico poderá indicar uma investigação mais aprofundada, com exames como retossigmoidoscopia ou mesmo a colonoscopia total”.





A prevenção está diretamente ligada ao estilo de vida. Manter o peso adequado, praticar atividade física regularmente e adotar uma alimentação baseada em alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e leguminosas, são medidas essenciais. Evitar carnes processadas, limitar o consumo de carne vermelha e não fumar também são recomendações importantes.





“O câncer de intestino é tratável e, quando diagnosticado precocemente, apresenta altas chances de cura”, reforça Henrique Perobelli. O tratamento pode ser por meio de cirurgia, além de radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio da doença. Diante desse cenário, a principal recomendação é clara: ao perceber qualquer alteração persistente no funcionamento do intestino ou sinais incomuns, a busca por avaliação médica não deve ser adiada.





O tratamento do câncer de reto pode envolver radioterapia, quimioterapia e também cirurgia. Normalmente, iniciamos com quimioterapia, cuja resposta é avaliada com exames de imagem, como a ressonância. "Em seguida, podemos indicar um protocolo de radioterapia e, posteriormente, a cirurgia. Quando realizada após esse tratamento, a cirurgia tem menor risco de complicações e maiores chances de sucesso”, diz Ramon. “Já o câncer de cólon geralmente é tratado logo de início com a cirurgia. E depois, dependendo do resultado anatomopatológico, ou seja, da avaliação da peça da biópsia cirúrgica, o médico avalia a indicação ou não de quimioterapia complementar”, detalha.