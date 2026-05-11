Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cima do Lance

Árbitro erra ao anular gol legal do Palmeiras no Brasileirão

Lance polêmico aconteceu no empate diante do Remo, em Belém

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 14:31

Públicado em 

11 mai 2026 às 14:31
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Remo x Palmeiras
Agif/Folhapress

O Palmeiras empatou com o Remo no estádio Mangueirão, mas poderia ter vencido se a arbitragem tivesse validado o gol do zagueiro Bruno Fuchs, nos acréscimos do segundo tempo. No lance, o atacante Flaco Lopes disputou a bola pelo alto tentando cabecear e a bola tocou em seu braço, sobrando para seu companheiro que imediatamente chutou para o gol.


O árbitro Rafael Klein apontou para o meio, mas após ser chamado ao VAR, anulou o gol alegando que o toque de mão do atacante palmeirense foi intencional. A regra diz que se a bola tocar acidentalmente na mão de um companheiro e, na sequência imediatamente, outro jogador marcar, o gol será válido. Portando o gol do Palmeiras deveria ter sido validado, já que o toque de Flaco Lopes foi involuntário. 


A coluna de hoje é em homenagem a todas as mamães, principalmente as mães dos árbitros de futebol.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com dois carros na Serra
Viaturas da Polícia Militar, PM
Casal é preso em Santa Teresa após morte de criança em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados