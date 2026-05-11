Árbitro erra ao anular gol legal do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras empatou com o Remo no estádio Mangueirão, mas poderia ter vencido se a arbitragem tivesse validado o gol do zagueiro Bruno Fuchs, nos acréscimos do segundo tempo. No lance, o atacante Flaco Lopes disputou a bola pelo alto tentando cabecear e a bola tocou em seu braço, sobrando para seu companheiro que imediatamente chutou para o gol.





O árbitro Rafael Klein apontou para o meio, mas após ser chamado ao VAR, anulou o gol alegando que o toque de mão do atacante palmeirense foi intencional. A regra diz que se a bola tocar acidentalmente na mão de um companheiro e, na sequência imediatamente, outro jogador marcar, o gol será válido. Portando o gol do Palmeiras deveria ter sido validado, já que o toque de Flaco Lopes foi involuntário.





A coluna de hoje é em homenagem a todas as mamães, principalmente as mães dos árbitros de futebol.