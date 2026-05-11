Prato feito por merendeira no ES está na final de concurso nacional

Estudante bem alimentado é estudante bem formado. E em Alfredo Chaves, esta receita não falha - e pode render prêmios. A merendeira Camilla Barbosa Gomes, de 37 anos, que atua na Escola Municipal Ana Araújo, é finalista da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Camilla garantiu vaga na etapa final com a receita “Strogonoff Nutrivida”, uma iguaria que valoriza ingredientes da agricultura familiar, alimentos nutritivos e acessíveis, alinhada às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O concurso tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das merendeiras e merendeiros de todo o país, incentivando a alimentação saudável nas escolas públicas.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a receita da Camila será incorporada ao cardápio de todas as escolas da rede municipal.
Alfredo Chaves, cidade do Sul do Estado, inscreveu cinco receitas no concurso, mas apenas a da merendeira Camilla foi selecionada para a etapa final. Nos próximos dias, a receita seguirá para votação popular, concorrendo com outras finalistas
A merendeira diz que a motivação e a inspiração do prato vieram de um curso sobre reciclagem de alimentos:
Lembrei de um curso que fiz e comecei a criar a receita, valorizando os alimentos da nossa agricultura familiar, reaproveitando para não haver desperdício e ainda enriquecendo a alimentação dos nossos alunos
Camilla Barbosa Gomes Merendeira escolar
CRITÉRIOS DO CONCURSO
Para participar, as receitas precisam seguir critérios rigorosos, como priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, incluir produtos da agricultura familiar e valorizar ingredientes regionais, da sociobiodiversidade ou Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).
A seleção ocorre em três etapas: eliminatória, classificatória e final. Na fase classificatória, são escolhidas até cinco receitas por Estado. Já na etapa final, os pratos passam por votação popular eletrônica, que definirá os vencedores nacionais.
Os critérios de avaliação incluem: viabilidade no Pnae , criatividade, uso de alimentos regionais e da sociobiodiversidade e uso de alimentos in natura ou minimamente processados.
A receita de Strogonoff Nutrivida
1 kg de carne bovina (patinho)
1 kg de batata
250 g de cenoura
100 g de brócolis
200 g de cebola
50 g de alho
7 g de açafrão
50 g de sal
16 ml de óleo
30 g de tempero verde (salsa e cebolinha)
600 ml de água ou leite (opcional)
Modo de preparo
Preparação dos legumes:
Pique a cebola e o alho;
Corte a cenoura em cubos pequenos;
Separe o brócolis em pedaços;
Descasque e corte a batata.
Creme de batata:
Cozinhe a batata até ficar macia;
Bata com a água do cozimento ou leite até formar um creme;
Reserve.
Refogar a carne:
Corte a carne em tiras ou cubos;
Em uma panela, aqueça o óleo;
Refogue alho e cebola até dourar;
Acrescente a carne e deixe fritar;
Tempere com sal, açafrão e tempero verde.
Cozimento:
Adicione a cenoura e cozinhe;
Acrescente um pouco de água;
Depois, adicione o brócolis.
Montagem:
Quando tudo estiver cozido, misture o creme de batata;
Se desejar, adicione leite para deixar mais leve.
Finalização:
Ajuste o sal;
Cozinhe por mais 2 a 3 minutos até ficar cremoso.
Serviço:
Sirva acompanhado de arroz.
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