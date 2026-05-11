Prato feito por merendeira no ES está na final de concurso nacional

Estudante bem alimentado é estudante bem formado. E em Alfredo Chaves, esta receita não falha - e pode render prêmios. A merendeira Camilla Barbosa Gomes, de 37 anos, que atua na Escola Municipal Ana Araújo, é finalista da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.





Camilla garantiu vaga na etapa final com a receita “Strogonoff Nutrivida”, uma iguaria que valoriza ingredientes da agricultura familiar, alimentos nutritivos e acessíveis, alinhada às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O concurso tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das merendeiras e merendeiros de todo o país, incentivando a alimentação saudável nas escolas públicas.