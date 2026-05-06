O impacto da loja da Havan em Vila Velha: população será ouvida

A Prefeitura de Vila Velha vai promover, no dia próximo 14, às 19h, uma audiência pública para discutir o impacto da instalação das loja da Havan, que está sendo construída na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos.





Etapa obrigatória no processo de licenciamento urbanístico, a apresentação e o debate do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento são exigidos por lei.





Segundo a PMVV, a audiência será realizada em formato híbrido, com participação presencial no auditório da Bridi Madeira, no mesmo bairro onde será instalada a Havan, e transmissão on-line pelo canal https://abre.ai/eiv-havan.