O impacto da loja da Havan em Vila Velha: população será ouvida

A Prefeitura de Vila Velha vai promover, no dia próximo 14, às 19h, uma audiência pública para discutir o impacto da instalação das loja da Havan, que está sendo construída na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos.
Etapa obrigatória no processo de licenciamento urbanístico, a apresentação e o debate do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento são exigidos por lei.
Segundo a PMVV, a audiência será realizada em formato híbrido, com participação presencial no auditório da Bridi Madeira, no mesmo bairro onde será instalada a Havan, e transmissão on-line pelo canal https://abre.ai/eiv-havan.
Durante o encontro, serão apresentados os estudos técnicos sobre os impactos do empreendimento na região, com espaço aberto para questionamentos da população.
Prevista inicialmente para ser inaugurada neste mês de maio, a loja deve ser aberta, entretanto, até o final deste ano, segundo fonte da prefeitura ouvida pela coluna. Neste momento, a obra está na fase de conclusão da terraplanagem do terreno de 35 mil metros quadrados ao lado do Assaí atacadista.
A unidade de Vila Velha é a segunda megaloja da Havan no Espírito Santo. A primeira está localizada em Linhares, na Região Norte. A expectativa da PMVV é de que a loja gere 200 empregos diretos.
COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA
A audiência presencial no dia 14 será realizada no auditório da Bridi Madeira, na Av. Carlos Lindenberg, 8, bairro Nossa Senhora da Penha. É necessário inscrição prévia para quem desejar se manifestar virtualmente: https://abre.ai/inscricaoeiv-havan
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