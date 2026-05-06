Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

O impacto da loja da Havan em Vila Velha: população será ouvida

Empreendimento deverá gerar 200 empregos diretos

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 18:10

Públicado em 

06 mai 2026 às 18:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Terreno na Av. Lindenberg onde está sendo construída a loja da Havan em Vila Velha
Terreno na Av. Lindenberg onde está sendo construída a loja da Havan em Vila Velha PMVV

A Prefeitura de Vila Velha vai promover, no dia próximo 14, às 19h, uma audiência pública para discutir o impacto da instalação das loja da Havan, que está sendo construída na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos.


Etapa obrigatória no processo de licenciamento urbanístico, a apresentação e o debate do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento são exigidos por lei. 


Segundo a PMVV, a audiência será realizada em formato híbrido, com participação presencial no auditório da Bridi Madeira, no mesmo bairro onde será instalada a Havan, e transmissão on-line pelo canal https://abre.ai/eiv-havan.

Veja Também 

Mary Del Priore (à esquerda) vai falar no Tribunal de Contas e Helô Pinheiro, no Iate Clube

A "nova velhice" em destaque no dia da visita da eterna Garota de Ipanema ao ES

Membros da Igreja da Praia em frente ao tempo, na Praia do Canto

Tradicional igreja evangélica da Praia do Canto comemora meio século

 Durante o encontro, serão apresentados os estudos técnicos sobre os impactos do empreendimento na região, com espaço aberto para questionamentos da população.


Prevista inicialmente para ser inaugurada neste mês de maio, a loja deve ser aberta, entretanto, até o final deste ano, segundo fonte da prefeitura ouvida pela coluna. Neste momento, a obra está na fase de conclusão da terraplanagem do terreno de 35 mil metros quadrados  ao lado do Assaí atacadista.


A unidade de Vila Velha é a segunda megaloja da Havan no Espírito Santo. A primeira está localizada em Linhares, na Região Norte. A expectativa da PMVV é de que a loja gere 200 empregos diretos.

COMO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA

A audiência presencial no dia 14 será realizada no auditório da Bridi Madeira, na Av. Carlos Lindenberg, 8, bairro Nossa Senhora da Penha. É necessário inscrição prévia para quem desejar se manifestar virtualmente: https://abre.ai/inscricaoeiv-havan


LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

540 km: uma distância equivalente de Vitória a BH de esgoto

Supermercados agora fecham aos domingos em paraísos turísticos perto do ES

Diocese no ES terá que indenizar ex-seminarista por danos morais

A evolução de um dos maiores eventos do agronegócio do ES

Festa tradicional das montanhas capixabas muda de data

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Veio da Havan Luciano Hang Havan Vila Velha Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados