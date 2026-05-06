Suspeito de atacar morador de rua com tampa de concreto na Serra é preso

A Polícia Civil prendeu o suspeito de atacar o morador de rua Vanilson Pereira, de 55 anos, com uma placa de concreto, em Planalto Serrano, na Serra. O homem de 37 anos, que supostamente feriu a vítima, teria usado uma tampa de bueiro para cometer o crime, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (6). O nome dele não foi informado.





Vanilson foi atingido enquanto dormia em 27 de abril. Ele ficou internado em estado grave no Hospital Jaime Santos Neves por oito dias, mas morreu na terça-feira (5).





Imagens de videomonitoramento às quais a reportagem da TV Gazeta teve acesso mostram o momento em que o suspeito se aproxima de Vanilson e arremessa o objeto contra ele (veja acima). Depois da agressão, o homem ainda pega pertences da vítima e foge.





Mais detalhes sobre a prisão serão divulgadas em coletiva de imprensa na quinta-feira (7).