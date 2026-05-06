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Crueldade

Homem em situação de rua é atacado com placa de concreto e morre na Serra

Caso aconteceu no dia 27 de abril; vítima estava internada e morreu na terça-feira (5)

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 15:26

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 mai 2026 às 15:26

Atacado na cabeça com uma placa de concreto enquanto dormia, um homem em situação de rua morreu na última terça-feira (5), após oito dias de internação no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra (Grande Vitória). O crime aconteceu no dia 27 de abril e foi flagrado por câmeras de viodeomonitoramento. As informações são do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.


Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Vanilson Pereira, de 55 anos. Imagens às quais a reportagem teve acesso mostram o suspeito se aproximando do homem e lançando o objeto contra ele (veja acima). Depois, o autor da agressão pega algum pertence de Vanilson e foge.


A mãe da vítima, Eva da Silva Pereira, contou que soube da morte do filho após ver uma reportagem. “Ele estava virado para o lado do muro, o rapaz veio pelas costas. Na hora que deu a pedrada nele, ele só esticou as pernas, acho que de tanta dor”, disse.

Momento em que homem em situação de rua é atingido por pedaço de concreto na Serra
Momento em que homem em situação de rua é atingido por pedaço de concreto na Serra Câmera de videomonitoramento

Vanilson vivia em situação de rua havia cerca de 30 anos, segundo a família. A mãe relatou que ele saiu de casa após a morte de um irmão em um acidente de trânsito. Depois disso, entrou em depressão e começou a usar drogas.


Mesmo vivendo nas ruas, a família mantinha contato com ele e tentava ajudá-lo. “Fiz tudo que eu podia fazer para tirá-lo da rua. Ajudei até a última hora”, afirmou Eva.


Conforme apuração da TV Gazeta, Vanilson só foi socorrido na manhã seguinte ao crime, porque ninguém teria presenciado o ataque no momento em que aconteceu. Pessoas que passavam pela região encontraram a vítima ferida e acionaram socorro.


O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e liberado para a família. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. 


A Polícia Civil informou às 18h desta quarta-feira (6) que o suspeito de matar Vanilson foi preso. O nome dele não foi informado. Mais detalhes sobre a prisão serão divulgados na quinta-feira (7).


*Com informações do repórter Caíque Verli da TV Gazeta

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