Homem em situação de rua é atacado com placa de concreto e morre na Serra

Atacado na cabeça com uma placa de concreto enquanto dormia, um homem em situação de rua morreu na última terça-feira (5), após oito dias de internação no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra (Grande Vitória). O crime aconteceu no dia 27 de abril e foi flagrado por câmeras de viodeomonitoramento. As informações são do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Vanilson Pereira, de 55 anos. Imagens às quais a reportagem teve acesso mostram o suspeito se aproximando do homem e lançando o objeto contra ele (veja acima). Depois, o autor da agressão pega algum pertence de Vanilson e foge.
A mãe da vítima, Eva da Silva Pereira, contou que soube da morte do filho após ver uma reportagem. “Ele estava virado para o lado do muro, o rapaz veio pelas costas. Na hora que deu a pedrada nele, ele só esticou as pernas, acho que de tanta dor”, disse.
Vanilson vivia em situação de rua havia cerca de 30 anos, segundo a família. A mãe relatou que ele saiu de casa após a morte de um irmão em um acidente de trânsito. Depois disso, entrou em depressão e começou a usar drogas.
Mesmo vivendo nas ruas, a família mantinha contato com ele e tentava ajudá-lo. “Fiz tudo que eu podia fazer para tirá-lo da rua. Ajudei até a última hora”, afirmou Eva.
Conforme apuração da TV Gazeta, Vanilson só foi socorrido na manhã seguinte ao crime, porque ninguém teria presenciado o ataque no momento em que aconteceu. Pessoas que passavam pela região encontraram a vítima ferida e acionaram socorro.
O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e liberado para a família. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
A Polícia Civil informou às 18h desta quarta-feira (6) que o suspeito de matar Vanilson foi preso. O nome dele não foi informado. Mais detalhes sobre a prisão serão divulgados na quinta-feira (7).
*Com informações do repórter Caíque Verli da TV Gazeta