Homem em situação de rua é atacado com placa de concreto e morre na Serra

Atacado na cabeça com uma placa de concreto enquanto dormia, um homem em situação de rua morreu na última terça-feira (5), após oito dias de internação no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra (Grande Vitória). O crime aconteceu no dia 27 de abril e foi flagrado por câmeras de viodeomonitoramento. As informações são do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.





Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Vanilson Pereira, de 55 anos. Imagens às quais a reportagem teve acesso mostram o suspeito se aproximando do homem e lançando o objeto contra ele (veja acima). Depois, o autor da agressão pega algum pertence de Vanilson e foge.





A mãe da vítima, Eva da Silva Pereira, contou que soube da morte do filho após ver uma reportagem. “Ele estava virado para o lado do muro, o rapaz veio pelas costas. Na hora que deu a pedrada nele, ele só esticou as pernas, acho que de tanta dor”, disse.