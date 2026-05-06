Grande Vitória registra longas filas no último dia para tirar ou regularizar título

Eleitores do Espírito Santo enfrentaram longas filas nesta quarta-feira (6), último dia do prazo para emitir ou regularizar o título. Desde as primeiras horas da manhã, alguns cartórios da Grande Vitória já registravam movimentação intensa.
Em Campo Grande, a fila tomou a Avenida Getúlio Vargas, na 34ª Zona Eleitoral, com pessoas que buscavam mudar o local de votação, cadastrar a biometria, atualizar dados ou resolver outras pendências com a Justiça Eleitoral, como título cancelado.
A TV Gazeta esteve no local, nesta quarta, e acompanhou a movimentação. Por lá, eleitores comentaram que estiveram mais de uma vez no cartório, desde a semana passada, e que as filas têm sido comuns nos últimos dias.
Na Enseada do Suá, em Vitória, a fila dobrava o quarteirão no cartório da 52ª Zona Eleitoral,. O morador da Capital Luís Fernando contou à TV Gazeta que, quando pegou a senha para atendimento, percebeu que sua vez demoraria a chegar. “Fui em casa e voltei e ainda tem 120 pessoas na minha frente”, relatou, pouco depois das 12h desta quarta.
Impedimento de votar
A partir desta quinta-feira (7), o cadastro eleitoral será fechado para a organização das Eleições 2026. Quem não requerer o título ou não regularizar a situação dentro do prazo ficará impedido de votar no dia 4 de outubro. Os serviços só voltarão a ser oferecidos após o pleito, em novembro.
Além de não votar em outubro, as pessoas que não regularizarem a situação eleitoral podem sofrer restrições administrativas, como obter passaporte, tomar posse em cargo público ou efetuar matrícula em instituição pública de ensino.
Essas consequências valem para quem tem o voto obrigatório por lei, ou seja, cidadãos brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Para os demais, o voto permanece facultativo e não há penalidades.