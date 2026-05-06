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Via obstruída

Após tachinhas, poda de árvores vira armadilha em ciclovia de Vitória

Galhos oriundos de poda de árvores obstruem a passagem de ciclistas e pedestres na região da Avenida Fernando Ferrari, prróximo ao antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 17:32

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

06 mai 2026 às 17:32

Após tachinhas aparecerem novamente em ciclovia da Rodovia das Paneleiras nesta terça-feira (5), galhos de árvores se tornaram um perigo para pedestres e ciclistas que utilizam o espaço destinado aos ciclistas em um trecho da Avenida Fernando Ferrari. É que uma poda foi feita na região, mas o material descartado não foi recolhido e acabou deixado na calçada e ciclovia, fazendo com que os usuários passassem pela própria avenida em meio aos carros.


Um leitor de A Gazeta, que não quis se identificar, passou pelo local com uma bicicleta e informou que os galhos estão por lá desde a terça (5). Ele registrou vídeos mostrando a dificuldade para a passagem no trecho e afirmou que a poda foi feita pela EDP — concessionária de energia. (Veja acima)


O ciclista relatou que o problema persistia nesta quarta-feira (6). "Ontem estava bem pior, tampando a ciclovia toda. As pessoas precisavam passar pela rua. Creio que hoje alguns ciclistas passaram pela ciclovia e um caminho foi aberto", disse.


O leitor ainda disse que o pneu da bicicleta dele furou e acredita que o problema tenha sido causado pelos galhos das árvores. 

O pneu da minha bicicleta furou, e eu creio que tenha sido lá. A calçada e a ciclovia estavam tomadas pelos galhos

X. Leitor de A Gazeta

Galhos atrapalham a passagem de pedestres e ciclistas na Avenida Fernando Ferrari, na altura do aeroporto
Galhos atrapalham a passagem de pedestres e ciclistas na Avenida Fernando Ferrari, na altura do aeroporto Leitor | A Gazeta

A reportagem de A Gazeta procurou a EDP — que confirmou ter realizado uma poda emergencial nos arredores do aeroporto, devido ao risco à rede elétrica. 


Também questionada, a Prefeitura de Vitória informou que a responsabilidade da retirada dos galhos é da EDP, por ter sido a empresa que realizou a poda das árvores, mas que foi ao local e retirou os resíduos que foram deixados na via.

Trecho sofre com tachinhas

A região da Avenida Fernando Ferrari e Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) está sofrendo com tachinhas, uma armadilha para os usuários de bikes tradicionais e elétricas. A situação já tinha sido registrada por A Gazeta em abril e a situação se repetiu nesta terça-feira (5).


A Guarda Municipal de Vitória informou que uma equipe foi abordada por ciclistas que trafegam pela região e recebeu a reclamação de que tachinhas estão sendo jogadas na ciclovia. Os prejudicados foram orientados a registrar boletim de ocorrência, já que se trata de crime.


A Central de Serviços realizou a limpeza da via fazendo varreduras na noite de segunda-feira e na terça-feira.

Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas
Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas Crédito: Leitor A Gazeta e Oliveira Alves

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