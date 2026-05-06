Após tachinhas, poda de árvores vira armadilha em ciclovia de Vitória

Após tachinhas aparecerem novamente em ciclovia da Rodovia das Paneleiras nesta terça-feira (5), galhos de árvores se tornaram um perigo para pedestres e ciclistas que utilizam o espaço destinado aos ciclistas em um trecho da Avenida Fernando Ferrari. É que uma poda foi feita na região, mas o material descartado não foi recolhido e acabou deixado na calçada e ciclovia, fazendo com que os usuários passassem pela própria avenida em meio aos carros.





Um leitor de A Gazeta, que não quis se identificar, passou pelo local com uma bicicleta e informou que os galhos estão por lá desde a terça (5). Ele registrou vídeos mostrando a dificuldade para a passagem no trecho e afirmou que a poda foi feita pela EDP — concessionária de energia. (Veja acima)





O ciclista relatou que o problema persistia nesta quarta-feira (6). "Ontem estava bem pior, tampando a ciclovia toda. As pessoas precisavam passar pela rua. Creio que hoje alguns ciclistas passaram pela ciclovia e um caminho foi aberto", disse.



O leitor ainda disse que o pneu da bicicleta dele furou e acredita que o problema tenha sido causado pelos galhos das árvores.