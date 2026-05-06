Defesa Civil alerta para risco na Ponte do Pontal em Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes alerta moradores para os riscos na ponte que liga o Pontal à Barra de Itapemirim. Há a possibilidade de queda de estruturas de contenção, neste sentido a orientação é redobrar a atenção durante a passagem, evitar permanecer por longos períodos no local e ficar atento a sinais de instabilidade.
O órgão afirmou que a situação foi comunicada ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelas intervenções necessárias.
Em nota, o órgão informou que já fez as vistorias nos guarda-corpos danificados pelo tempo e maresia, e realizará as substituições necessárias ao longo das próximas duas semanas. O projeto de recuperação total de todos guarda-corpos e placas de passeio da ponte já está em andamento.