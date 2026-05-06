Polícia prende segundo suspeito de agredir idoso que atropelou cavalo no ES

Segundo a Polícia Civil, o homem de 21 anos se apresentou espontaneamente a uma unidade policial nesta quarta-feira (6), acompanhado de advogado, após tomar ciência do mandado de prisão expedido contra ele pela Comarca de Nova Venécia.





Na terça, um homem de 56 anos suspeito de participar da agressão também foi preso no Córrego Palmeirinha, zona rural da cidade. Com ele, foram apreendidas uma arma caseira de cano longo, munições calibre 22 e uma cápsula deflagrada.



