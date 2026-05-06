Polícia prende segundo suspeito de agredir idoso que atropelou cavalo no ES

A polícia prendeu o segundo suspeito de participar da agressão contra Ademilson Roque da Conceição, de 60 anos, em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. O idoso foi gravemente ferido por populares após atropelar um cavalo, na ES 315, em 12 de abril.
Segundo a Polícia Civil, o homem de 21 anos se apresentou espontaneamente a uma unidade policial nesta quarta-feira (6), acompanhado de advogado, após tomar ciência do mandado de prisão expedido contra ele pela Comarca de Nova Venécia.
Na terça, um homem de 56 anos suspeito de participar da agressão também foi preso no Córrego Palmeirinha, zona rural da cidade. Com ele, foram apreendidas uma arma caseira de cano longo, munições calibre 22 e uma cápsula deflagrada.
Os dois investigados foram encaminhados para o sistema prisional, onde permancem à disposição da Justiça.
O acidente
O ataque contra Ademilson começou quando ele bateu o carro no cavalo, arremessando o homem que cavalgava e o animal.
Ao sair do veículo para prestar socorro, ele foi agredido por pessoas que estavam no local. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus.
Francielle Silva, filha da vítima, disse que o pai ficou intubado por 12 dias e já recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a professora, ele segue internado na enfermaria do hospital, respondendo bem ao tratamento e recuperando os movimentos do braço e da cabeça.