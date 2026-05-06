Técnica que acusa Magno Malta de agressão pede afastamento de hospital

A agressão teria ocorrido durante internação de Magno Malta após ter sofrido um mal súbito no Senado. Ele segue na unidade hospitalar desde a última quinta-feira (30). A profissional de saúde registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido xingada de "imunda" e "incompetente" e recebido um forte tapa no rosto depois de problemas durante a realização de um procedimento. Magno nega as acusações.





No registro feito na Polícia Civil do Distrito Federal, a técnica do Hospital DF Star descreveu que levou Magno Malta até a sala de exame, onde ele seria submetido a tomografia computadorizada para avaliar as artérias do coração e os grandes vasos do tórax. O procedimento exige a aplicação de contraste. Foi nesse momento que teria acontecido a agressão, segundo a profissional.





"Segundo a vítima, após o início do exame, foi informada de que iriam iniciar a injeção de contraste, momento em que a bomba identificou que havia uma oclusão e pressão, interrompendo o procedimento. Por esse motivo, a vítima entrou na sala onde estava o agressor para verificar o ocorrido e constatou que o contraste havia extravasado no braço dele", pontua, na ocorrência.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, a técnica informou ao senador que precisaria fazer uma compressão em seu braço. "Quando a vítima se aproximou para ajudá-lo, ele desferiu um tapa forte no rosto da vítima, chegando a entortar seus óculos".