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Brasília

Técnica que acusa Magno Malta de agressão pede afastamento de hospital

Profissional está de licença por recomendação de seu médico particular

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 19:38

Publicado em 

06 mai 2026 às 19:38

A técnica de enfermagem que acusa o senador Magno Malta (PL-ES) de agressão durante exame médico pediu afastamento do trabalho. A profissional está de licença de suas atividades por recomendação médica. 


O Hospital DF Star, em Brasília, onde a agressão teria ocorrido, divulgou por meio de nota que a profissional recebeu “recomendações de seu médico particular” para solicitar o afastamento, oficializado na terça-feira (5). A instituição também informou que iniciou uma apuração administrativa sobre o caso e que tem dado suporte à colaboradora.

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Senador Magno Malta está internado em hospital de Brasília após passar mal no Senado Reprodução de vídeo

A agressão teria ocorrido durante internação de Magno Malta após ter sofrido um mal súbito no Senado. Ele segue na unidade hospitalar desde a última quinta-feira (30). A profissional de saúde registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido xingada de "imunda" e "incompetente" e recebido um forte tapa no rosto depois de problemas durante a realização de um procedimento. Magno nega as acusações. 


No registro feito na Polícia Civil do Distrito Federal, a técnica do Hospital DF Star descreveu que levou Magno Malta até a sala de exame, onde ele seria submetido a tomografia computadorizada para avaliar as artérias do coração e os grandes vasos do tórax. O procedimento exige a aplicação de contraste. Foi nesse momento que teria acontecido a agressão, segundo a profissional. 


"Segundo a vítima, após o início do exame, foi informada de que iriam iniciar a injeção de contraste, momento em que a bomba identificou que havia uma oclusão e pressão, interrompendo o procedimento. Por esse motivo, a vítima entrou na sala onde estava o agressor para verificar o ocorrido e constatou que o contraste havia extravasado no braço dele", pontua, na ocorrência. 


Ainda segundo o boletim de ocorrência, a técnica informou ao senador que precisaria fazer uma compressão em seu braço. "Quando a vítima se aproximou para ajudá-lo, ele desferiu um tapa forte no rosto da vítima, chegando a entortar seus óculos".

Senador nega agressões

Em uma nota de quatro páginas enviada pela assessoria jurídica para A Gazeta após as acusações feitas pela técnica, Magno Malta negou ter cometido qualquer agressão. A equipe do senador, que também registrou um boletim de ocorrência, disse que ele não vai se manifestar sobre a licença médica da profissional. 


"No curso dos procedimentos, a responsável pelo exame de angiotomografia administrou o contraste de forma tecnicamente incorreta, gerando extravasamento do líquido no braço direito do senador, com formação de trombose e expressivo hematoma, intercorrência de elevada gravidade clínica, com potencial de comprometimento circulatório e risco à integridade física do paciente", diz a assessoria.


Assim, ainda segundo a nota, o senador, sob forte medicação, com a cognição afetada pelo quadro clínico instalado e sentindo dores intensas, reagiu ao sofrimento físico e não à pessoa da técnica, acionando imediatamente o médico responsável pelo acompanhamento. 


"Em nenhum momento praticou qualquer ato de violência física contra a profissional, tampouco proferiu quaisquer palavras que não fossem meras exteriorizações de dor intensa."

Na avaliação da assessoria de Magno Malta, não é incomum, em situações de erro médico-hospitalar, especialmente quando o paciente é figura pública, que o profissional envolvido antecipe uma narrativa inversa, a fim de deslocar o foco da falha para uma suposta agressividade. 


A equipe jurídica avalia as medidas que poderá adotar após as acusações contra o senador, como uma ação de indenização por danos morais contra a técnica de enfermagem e o hospital, e uma notícia-crime pela prática, em tese, de falsa comunicação de crime pela profissional de saúde.

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