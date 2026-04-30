Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

O senador Magno Malta (PL-ES) foi internado em um hospital, em Brasília, nesta quinta-feira (30), após passar mal quando estava a caminho do Congresso Nacional. Ainda hospitalizado para avaliação médica, o parlamentar publicou vídeo nas redes sociais informando estar bem e já em recuperação.





"Estou no hospital. Acabei de fazer uma tomografia e, graças a Deus, estou bem. Queria estar no plenário para me pronunciar, porque hoje é um dia muito importante. Mas estou bem. Vou voltar mais forte", disse Magno.





O senador disse ter passado mal quando estava a caminho do plenário, onde ocorre a apreciação do veto presidencial ao PL (Projeto de Lei) da Dosimetria, que pode reduzir a pena imposta aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"Indo para o Congresso, dentro do estacionamento, de repente apareceu um moço, que se identificou como vereador e me pediu uma entrevista. Olhando para ele, comecei a passar mal. Minha filha me pediu para sentar. Mas fiquei tonto e apaguei", relatou Magno no vídeo.





Por meio de nota, a assessoria do senador informou que ele apresentou um quadro de mal-estar súbito, sendo prontamente encaminhado ao Hospital DF Star para avaliação médica.





"De acordo com a equipe médica, o parlamentar apresentou um episódio de pressão baixa. No momento, encontra-se em observação clínica, estável, sem sinais de complicações ou intercorrências graves", disse a nota. "Ressalta-se que o senador cumpriu, nos últimos dias, uma agenda intensa de compromissos institucionais, em razão da sabatina de Jorge Messias e, nesta quinta-feira, da apreciação do veto relacionado à dosimetria."