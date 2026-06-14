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Série D

Real Noroeste se despede da competição sobre empate com o líder Democrata GV

Já eliminados, clube capixaba fez seu último jogo do ano

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2026 às 20:15
Real Noroeste x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste pela Série D do Brasileirão 2026 Derley Ferreira/Real Noroeste FC

  • Na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D, o Democrata GV alcançou o objetivo de terminar na liderança do Grupo A12. Na noite deste domingo, a Pantera empatou em 0 a 0 com o já eliminado Real Noroeste, no Rochão, em Águia Branca. Embora buscasse a vitória para garantir a primeira colocação sem depender de outros resultados, o clube mineiro foi beneficiado pelo empate entre Tombense e Vitória e confirmou a liderança da chave ao fim da rodada.

  • Com o empate, o Real Noroeste ficou com 8 pontos e terminou na lanterna do Grupo 12 e não avança para a próxima fase. Embora tenha a mesma pontuação que o Tombense, Democrata GV termina a primeira fase sendo o líder com 17 pontos e com uma vitória a mais.

  • Na segunda fase da Série D do Brasileirão, o Democrata vai enfrentar o Ivinhema, quarto colocado do Grupo 11. Os dois jogos do mata-mata estão previstos para serem realizados nos finais de semana dos dias 20 e 27 de junho. A ida tem o mando do time do Mato Grosso do Sul e a volta do clube mineiro. No início desta semana, a CBF vai confirmar as datas e horários dos confrontos.

    • O jogo

    Em uma partida de poucas emoções, Real Noroeste e Democrata GV fizeram um jogo truncado e com raras oportunidades de gol no Rochão. O time mineiro teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da defesa capixaba.


    O Real Noroeste apostou nos contra-ataques, enquanto o Democrata tentou pressionar em busca da vitória, principalmente no segundo tempo. No entanto, a falta de criatividade e o excesso de erros de passe marcaram a partida, que terminou sem gols e com poucas intervenções dos goleiros.

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