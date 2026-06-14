Real Noroeste se despede da competição sobre empate com o líder Democrata GV

Na segunda fase da Série D do Brasileirão, o Democrata vai enfrentar o Ivinhema, quarto colocado do Grupo 11. Os dois jogos do mata-mata estão previstos para serem realizados nos finais de semana dos dias 20 e 27 de junho. A ida tem o mando do time do Mato Grosso do Sul e a volta do clube mineiro. No início desta semana, a CBF vai confirmar as datas e horários dos confrontos.
O jogo
Em uma partida de poucas emoções, Real Noroeste e Democrata GV fizeram um jogo truncado e com raras oportunidades de gol no Rochão. O time mineiro teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da defesa capixaba.
O Real Noroeste apostou nos contra-ataques, enquanto o Democrata tentou pressionar em busca da vitória, principalmente no segundo tempo. No entanto, a falta de criatividade e o excesso de erros de passe marcaram a partida, que terminou sem gols e com poucas intervenções dos goleiros.