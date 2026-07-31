Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada

Segundo ele, a família temia que a obra de ampliação da distribuidora pudesse provocar algum problema, mas acreditava que não havia como impedir a intervenção por se tratar de uma propriedade particular.





"Só soubemos que o proprietário tinha comprado o terreno e ia fazer a obra dele. A gente ficou com medo, mas não podia fazer nada. A obra chegou a parar por um tempo, quase um ano, e, quando retornou, ele disse que ia mexer novamente. Só pedíamos a Deus que não acontecesse nada", afirmou.





Após o desabamento, a residência passou a ser monitorada pela Defesa Civil. Um equipamento foi instalado para medir, em tempo real, a movimentação do terreno e verificar se há risco de novos deslizamentos.





Além da casa da família, a distribuidora de bebidas e um galpão anexo ao comércio também foram interditados.





O desabamento matou o proprietário da distribuidora, Vanderson Santana, e os três trabalhadores que atuavam na obra: Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus. Os operários eram da mesma família.