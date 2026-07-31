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"Estamos sem teto"

Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada

Imóvel foi interditado pela Defesa Civil após desabamento durante obra; moradores dizem que temiam consequências da escavação havia meses

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 20:59

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

31 jul 2026 às 20:59
Lucas Dias morava na casa interditada após desabamento que deixou quatro mortos em Cariacica
Lucas Dias morava na casa interditada após desabamento que deixou quatro mortos em Cariacica Lucas Barcellos

Uma família ficou desalojada após a casa onde morava ser interditada em razão do desabamento de um barranco que matou o dono de uma distribuidora de bebidas e três operários durante uma obra na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. Uma câmera de segurança registrou o momento da tragédia.


No imóvel viviam Lucas Dias e os pais, no térreo. A irmã dele mora no segundo andar da residência. Lucas estava no trabalho quando o barranco cedeu, mas a irmã presenciou o desabamento. Agora, a família precisou deixar o imóvel e vai se dividir entre casas de parentes.

Estamos praticamente sem teto. Era a nossa única casa. Meu pai mora no bairro há mais de 43 anos; é a casa que ele construiu com o suor dele, era o patrimônio dele

Lucas Dias Morador do imóvel interditado

Segundo ele, a família temia que a obra de ampliação da distribuidora pudesse provocar algum problema, mas acreditava que não havia como impedir a intervenção por se tratar de uma propriedade particular.


"Só soubemos que o proprietário tinha comprado o terreno e ia fazer a obra dele. A gente ficou com medo, mas não podia fazer nada. A obra chegou a parar por um tempo, quase um ano, e, quando retornou, ele disse que ia mexer novamente. Só pedíamos a Deus que não acontecesse nada", afirmou.


Após o desabamento, a residência passou a ser monitorada pela Defesa Civil. Um equipamento foi instalado para medir, em tempo real, a movimentação do terreno e verificar se há risco de novos deslizamentos.


Além da casa da família, a distribuidora de bebidas e um galpão anexo ao comércio também foram interditados.


O desabamento matou o proprietário da distribuidora, Vanderson Santana, e os três trabalhadores que atuavam na obra: Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus. Os operários eram da mesma família.

Equipamento que mede os tremores da casa interditada após desabamento em Cariacica
Equipamento que mede os tremores da casa interditada após desabamento em Cariacica Roberto Pratti

(Com informações dos repórteres Isabelle Oliveira e Vinicius Colini, da TV Gazeta)

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