Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada

Uma família ficou desalojada após a casa onde morava ser interditada em razão do desabamento de um barranco que matou o dono de uma distribuidora de bebidas e três operários durante uma obra na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. Uma câmera de segurança registrou o momento da tragédia.
No imóvel viviam Lucas Dias e os pais, no térreo. A irmã dele mora no segundo andar da residência. Lucas estava no trabalho quando o barranco cedeu, mas a irmã presenciou o desabamento. Agora, a família precisou deixar o imóvel e vai se dividir entre casas de parentes.
Estamos praticamente sem teto. Era a nossa única casa. Meu pai mora no bairro há mais de 43 anos; é a casa que ele construiu com o suor dele, era o patrimônio dele
Lucas Dias Morador do imóvel interditado
Segundo ele, a família temia que a obra de ampliação da distribuidora pudesse provocar algum problema, mas acreditava que não havia como impedir a intervenção por se tratar de uma propriedade particular.
"Só soubemos que o proprietário tinha comprado o terreno e ia fazer a obra dele. A gente ficou com medo, mas não podia fazer nada. A obra chegou a parar por um tempo, quase um ano, e, quando retornou, ele disse que ia mexer novamente. Só pedíamos a Deus que não acontecesse nada", afirmou.
Após o desabamento, a residência passou a ser monitorada pela Defesa Civil. Um equipamento foi instalado para medir, em tempo real, a movimentação do terreno e verificar se há risco de novos deslizamentos.
Além da casa da família, a distribuidora de bebidas e um galpão anexo ao comércio também foram interditados.
O desabamento matou o proprietário da distribuidora, Vanderson Santana, e os três trabalhadores que atuavam na obra: Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus. Os operários eram da mesma família.
(Com informações dos repórteres Isabelle Oliveira e Vinicius Colini, da TV Gazeta)