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EstúdioCast: evento reúne lideranças nacionais e internacionais do setor cafeeiro em Vitória

O Vitória Coffee Summit 2026, do Centro do Comércio de Café de Vitória, tem como tema central a produção de café, que é responsável por 37% do PIB Agrícola do Estado; confira o episódio completo

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 20:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

31 jul 2026 às 20:00

Uma das principais atividades do agronegócio e da economia capixaba, o cultivo de café é responsável por 37% do PIB Agrícola do Estado, sendo o segundo maior produtor do Brasil, segundo o Incaper. De olho no crescimento e na importância desse segmento para o desenvolvimento regional, a capital do Espírito Santo vai receber lideranças nacionais e internacionais do setor cafeeiro, no Vitória Coffee Summit 2026, nos dias 20 e 21 de agosto.

O evento é organizado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e tem como proposta criar um ambiente de análise e conexão para quem está inserido no mercado. Para isso, o Vitória Coffee Summit terá palestras, workshops e debates sobre inteligência de mercado, tendências de consumo, gestão e novas oportunidades de exportação.


Para falar sobre o evento e o cenário atual da cafeicultura no Estado, o EstúdioCast recebeu o presidente do Centro do Comércio do Café, Fabrício Tristão, o curador do Vitória Coffee Summit 2026, Marcus Magalhães, e o vice-presidente do CCCV, Jorge Nicchio. 


Assista ao episódio completo para saber mais!

Vitória Coffee Summit 2026

Centro do Comércio de Café de Vitória

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