EstúdioCast: evento reúne lideranças nacionais e internacionais do setor cafeeiro em Vitória

Uma das principais atividades do agronegócio e da economia capixaba, o cultivo de café é responsável por 37% do PIB Agrícola do Estado, sendo o segundo maior produtor do Brasil, segundo o Incaper. De olho no crescimento e na importância desse segmento para o desenvolvimento regional, a capital do Espírito Santo vai receber lideranças nacionais e internacionais do setor cafeeiro, no Vitória Coffee Summit 2026, nos dias 20 e 21 de agosto.





O evento é organizado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e tem como proposta criar um ambiente de análise e conexão para quem está inserido no mercado. Para isso, o Vitória Coffee Summit terá palestras, workshops e debates sobre inteligência de mercado, tendências de consumo, gestão e novas oportunidades de exportação.





Para falar sobre o evento e o cenário atual da cafeicultura no Estado, o EstúdioCast recebeu o presidente do Centro do Comércio do Café, Fabrício Tristão, o curador do Vitória Coffee Summit 2026, Marcus Magalhães, e o vice-presidente do CCCV, Jorge Nicchio.





Assista ao episódio completo para saber mais!