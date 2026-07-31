Idoso de 79 anos é preso por manter a esposa em cárcere privado no ES

Um idoso de 79 anos foi preso em flagrante por manter a esposa, de 70 anos, em cárcere privado em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil foi realizada após familiares da vítima denunciarem a situação à Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI).





Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a casa do casal, onde foram recebidos pelo suspeito. Pouco depois, a idosa saiu chorando e pediu para ser resgatada. Ela contou aos policiais que o marido restringia sua locomoção e fazia ameaças constantes, dizendo que colocaria fogo nela e em seus pertences. Durante a abordagem, o homem ainda tentou impedir a ação policial e afirmou que a mulher "pertencia a ele".





O suspeito foi levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A vítima foi entregue aos familiares, que também ficaram responsáveis pelo veículo dela, estacionado na residência do casal.