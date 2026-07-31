Operação prende 3 foragidos por estupro, roubo e moeda falsa em Marataízes

Três homens foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Regressio, realizada na quinta-feira (30), em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto e contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal.





Entre os detidos está um homem de 60 anos, localizado no Centro da cidade, que tinha um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O nome dele não foi divulgado pela polícia. No bairro Ilmenita, os policiais prenderam Charles Silva Hipólito Junior, de 32 anos, procurado pelo crime de roubo. Já no bairro Acapulco, foi localizado Mateus dos Santos Sartório, de 31 anos, que era procurado por envolvimento com o crime de moeda falsa.





Os três foram encaminhados à Delegacia Regional de Marataízes e, posteriormente, transferidos para o sistema prisional.