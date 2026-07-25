Homem é esfaqueado em bar em Linhares

Um homem, que não teve o nome e idade informados, foi esfaqueado na manhã deste sábado (25) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após ser atingido nas costas enquanto estava sentado em um bar no bairro Bebedouro.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito se aproximou por trás e desferiu uma facada. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.



