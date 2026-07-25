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Violência

Homem é esfaqueado em bar em Linhares

Ataque ocorreu em um bar na manhã deste sábado (25). O suspeito conseguiu fugir

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 17:34

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

25 jul 2026 às 17:34
Sede da DHPP em Linhares, que investigará o caso Douglas Abreu

Um homem, que não teve o nome e idade informados, foi esfaqueado na manhã deste sábado (25) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, após ser atingido nas costas enquanto estava sentado em um bar no bairro Bebedouro. 


De acordo com a Polícia Militar,  a vítima relatou que o suspeito se aproximou por trás e desferiu uma facada. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce. 


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.


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