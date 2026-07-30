Veículos se envolvem em grave acidente em Jaguaré, no Norte do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de baixa umidade para 14 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, é válido das 10h às 19h desta quinta-feira (30). Durante esse período, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índice abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
As cidades sob alerta são:
- Água Doce do Norte
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Mantenópolis
- Muniz Freire
Mas quais são os riscos? A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideais níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60%. Abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação, irritação nos olhos, no nariz e na garganta, além de agravar problemas respiratórios.
De acordo com o meteorologista Márcio Bueno, da Tempo OK, a umidade relativa do ar representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em relação ao máximo que ela pode conter.
"A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo. Quando a umidade está em 50%, é como se ele estivesse pela metade. Nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", explicou.
Durante o período de baixa umidade, a orientação é:
- Beber bastante água ao longo do dia;
- Evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes e secas;
- Reduzir a exposição ao sol entre o fim da manhã e a tarde;
- Manter os ambientes umidificados, sempre que possível.