Geely e Denza oficializam abertura de lojas de carros elétricos no ES

As marcas chinesas de veículos, principalmente eletrificados, têm crescido tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. Por aqui, de janeiro a junho deste ano, foram emplacados 5.007 modelos de marcas nascidas na China, enquanto no mesmo período de 2025, o total foi de 2.138 emplacamentos.





Isso representou um crescimento de 2.869 novos modelos comercializados, correspondendo a um aumento de 134,2%, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).





Não é à toa que a abertura de concessionárias de marcas que até então eram desconhecidas da população capixaba, virou uma rotina quase semanal. Na coluna do início de julho, já havíamos adiantado algumas novas montadoras que não apenas oficializaram seus pontos de vendas na Grande Vitória como também expandiram para o interior.





E na última semana, mais três novas lojas foram abertas: a Geely em Vitória e Vila Velha, e a Denza, marca premium da BYD, na Capital com um “stand popup”, uma loja provisória até a concessionária oficial ficar pronta.