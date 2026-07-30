Geely e Denza oficializam abertura de lojas de carros elétricos no ES

As marcas chinesas de veículos, principalmente eletrificados, têm crescido tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. Por aqui, de janeiro a junho deste ano, foram emplacados 5.007 modelos de marcas nascidas na China, enquanto no mesmo período de 2025, o total foi de 2.138 emplacamentos.
Isso representou um crescimento de 2.869 novos modelos comercializados, correspondendo a um aumento de 134,2%, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).
Não é à toa que a abertura de concessionárias de marcas que até então eram desconhecidas da população capixaba, virou uma rotina quase semanal. Na coluna do início de julho, já havíamos adiantado algumas novas montadoras que não apenas oficializaram seus pontos de vendas na Grande Vitória como também expandiram para o interior.
E na última semana, mais três novas lojas foram abertas: a Geely em Vitória e Vila Velha, e a Denza, marca premium da BYD, na Capital com um “stand popup”, uma loja provisória até a concessionária oficial ficar pronta.
Segundo o CEO do Grupo Águia Branca Divisão Comércio, Marcelo Tinti, a futura concessionária da marca ficará localizada em uma área de 60 mil m², dentro do aeroporto de Vitória, com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2027.
“Teremos uma área administrativa para consolidar todas as nossas marcas lá. Estamos pensando em um ambiente de experiência com veículos. Haverá cafeteria, área de eventos e uma pista de teste-drive off-road para as pessoas poderem desfrutar, conhecer diversas marcas e testar seus veículos”, adianta.
Durante a inauguração do stand popup, o gerente nacional da Denza do Brasil, Luís Gonçalves, esteve presente e falou sobre a importância do mercado premium do Espírito Santo para a marca, que chegou este ano no país e já acumula feitos.
A Denza ficou em primeiro lugar no Distrito Federal, Ceará, Pernambuco e Alagoas e a quarta posição geral no mercado premium em junho, à frente de montadoras tradicionais como Audi, Porsche, Land Rover e Lexus.
“O mercado premium do Espírito Santo representa mais ou menos uns 3% dos emplacamentos desse segmento. Mas pelo perfil do B5 [SUV híbrido plug-in com 677 cv de potência e primeiro da marca comercializado no ES], que é um carro off-road, acreditamos que teremos uma performance acima do que o mercado premium representa na região. Nós temos o Z9, que é o nosso próximo produto e já entrou em pré-venda. Só aqui já temos três, indo para a quarta venda do Z9, o que é bem relevante para um carro de R$ 650.000”, analisa.
A Geely também oficializou as suas duas primeiras lojas no Estado, que até então funcionavam provisoriamente nos shoppings Vitória e Vila Velha (as operações devem continuar nos dois centros de compras), com a inauguração da Orvel Geely nos dois municípios, uma parceria com o Grupo Orletti, que recentemente abriu concessionárias da MG e Jetour.
“O mercado do Espírito Santo é, de perto, o melhor mercado elétrico no país. Então, não só a Geely, como qualquer marca de produtos eletrificados vindo para o Brasil, com certeza coloca o Espírito Santo no seu radar. Estamos muito otimistas com o desempenho que o mercado de Vila Velha e de Vitória terá, pois vamos crescer no decorrer dos meses”, avalia o head de Vendas e Rede da Geely no Brasil, Alex Caetano, que esteve presente na inauguração das duas lojas.
Com espaço de 455 m², a Geely Orvel Vitória permite a exposição de até oito veículos e uma oficina de 836 m². Já a unidade de Vila Velha tem espaço de 392 m² para exposição de até sete carros, além de uma oficina de 492 m². A loja também conta com duas estações de recarga: uma convencional (que recarrega a bateria entre 3 e 6 horas) e outra ultra-rápida (capaz de ir de 20% a 80% em meia hora).
Seminovos ganham concessionária na Serra
E não é apenas o mercado de veículos zero quilômetro que tem se expandido no Estado, os seminovos e usados também. Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) indicam que foram realizadas 247.086 transações de veículos seminovos e usados no primeiro semestre de 2026, contra 223.714 unidades no mesmo período de 2025, um crescimento de 10,4%.
Inclusive, o crescimento do Espírito Santo (10,4% no acumulado) superou tanto a média total da Região Sudeste (9,3%) quanto o crescimento médio do Brasil (8,7%), ficando à frente de estados como Minas Gerais (7,8%) e Rio de Janeiro (7,5%).
Diante desse cenário, tivemos, na semana passada, duas novas lojas de seminovos: a Vamos, marca de revenda de caminhões Seminovos com sua primeira concessionária no Estado, e a Next Car, ambas localizadas na Serra. Esta última foca na comercialização de veículos seminovos em uma estrutura física voltada ao atendimento de grande volume.
A operação conta com o suporte financeiro e tecnológico de parceiros como o Banco BV e a SempreON e está sob o comando dos empresários Fábio Demuner e Rodrigo Dondoni.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vitória abriu inscrições para o processo seletivo simplificado do programa Pronatec EnergIFE, voltado à qualificação profissional no setor de mobilidade elétrica. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas on-line até o dia 12 de agosto no link.
A iniciativa oferece 60 vagas gratuitas distribuídas em duas formações de nível técnico inicial e continuado: “Montagem e Manutenção de Veículos Elétricos Levíssimos e de Duas Rodas” e “Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Carregamento de Veículos Elétricos”.
Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. A iniciativa visa suprir a crescente demanda da indústria por mão de obra especializada na eletrificação do transporte e no desenvolvimento de infraestrutura de recarga.
Além da gratuidade dos cursos, os alunos matriculados e com frequência confirmada receberão uma bolsa de R$ 3,78 por hora/aula assistida. As formações têm como meta capacitar profissionais para operar, montar e realizar a manutenção preventiva e corretiva de componentes e estações de carregamento, seguindo as normas técnicas de segurança e sustentabilidade ambiental. As aulas serão ministradas nas dependências do Ifes Campus Vitória, em Jucutuquara, com início previsto para setembro de 2026.