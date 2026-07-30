Oito espingardas e mais de 10 kg de carne de caça são apreendidos em Cariacica

Um homem foi conduzido à delegacia e oito espingardas, 137 munições e mais de 10 quilos de carne de animais silvestres foram apreendidos em duas áreas rurais próximas à Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, nesta quinta-feira (30). Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), as ocorrências estão relacionadas à suspeita de caça ilegal.
A primeira ação aconteceu na localidade de Cangaíba, após uma denúncia. Segundo BPMA, o morador autorizou a entrada dos policiais na propriedade e indicou onde mantinha quatro espingardas, sendo uma de pressão, e munições.
Durante as buscas, os policiais também encontraram duas lunetas, uma mira holográfica e cães da raça Beagle, geralmente utilizados na caça de animais silvestres. No freezer da residência, havia mais de 10 quilos de carne de paca e tatu. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica com as armas e os demais materiais apreendidos.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados em relação ao homem conduzido. O texto será atualizado quando houver retorno.
Horas depois, as equipes receberam a informação de que dois homens haviam sido vistos saindo de uma trilha na localidade de Sertão Velho, também nas proximidades da reserva.
Durante as buscas na mata, os policiais encontraram um cão da raça Beagle e uma lona camuflada escondida entre a vegetação. Sob a cobertura estavam quatro espingardas que, conforme a Polícia Militar Ambiental, seriam utilizadas na caça clandestina.
Nenhum suspeito foi localizado na segunda ocorrência. As armas foram recolhidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária de Cariacica.
As apreensões ocorreram durante a Operação Protetores do Bioma 2026, realizada em diferentes regiões do Espírito Santo para combater crimes ambientais e proteger a fauna e as áreas remanescentes de Mata Atlântica.