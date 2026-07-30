Oito espingardas e mais de 10 kg de carne de caça são apreendidos em Cariacica

Um homem foi conduzido à delegacia e oito espingardas, 137 munições e mais de 10 quilos de carne de animais silvestres foram apreendidos em duas áreas rurais próximas à Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, nesta quinta-feira (30). Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), as ocorrências estão relacionadas à suspeita de caça ilegal.





A primeira ação aconteceu na localidade de Cangaíba, após uma denúncia. Segundo BPMA, o morador autorizou a entrada dos policiais na propriedade e indicou onde mantinha quatro espingardas, sendo uma de pressão, e munições.