El Niño é um dos causadores do vendaval, mas não o único fator, dizem meteorologistas

Uma combinação de fenômenos meteorológicos potencializada pelo El Niño deu origem aos eventos climáticos extremos que atingiram o Sul e o Sudeste nesta semana. Foi uma soma de fatores, segundo especialistas: a atuação de uma frente fria, áreas de baixa pressão, um corredor de umidade e um forte contraste de temperatura provocaram chuva extrema no Rio Grande do Sul e vendavais que deixaram mortos em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo meteorologistas.





O El Niño entrou em atuação neste ano, mas meteorologistas ouvidos pela Folha afirmam que atribuir os temporais exclusivamente a ele seria uma simplificação.





O aquecimento das águas do Pacífico ajuda a criar um ambiente mais quente e úmido, aumentando a energia disponível na atmosfera e favorecendo a ocorrência de eventos extremos, mas a intensidade de cada episódio depende da atuação simultânea de diferentes sistemas meteorológicos.





"É muito errado usar o El Niño para explicar um evento isolado. Ele cria um cenário mais favorável, mas uma chuva extrema ou um vendaval dependem da combinação de vários fatores atmosféricos", afirma o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis.





Assis explica que, no episódio desta semana, a frente fria avançou sobre uma atmosfera abastecida por um intenso transporte de umidade vindo da Amazônia. Ao mesmo tempo, um cavado —área alongada de baixa pressão— reforçou a instabilidade, enquanto o encontro entre massas de ar quente e frio criou um contraste de temperatura suficiente para intensificar tempestades.





A frente praticamente estacionou sobre parte do Rio Grande do Sul. Alimentadas continuamente pelo corredor de umidade, as tempestades se formaram sucessivamente sobre as mesmas regiões durante vários dias, concentrando em poucas horas volumes de chuva equivalentes a um mês inteiro.





"O aspecto mais marcante foi justamente a persistência. A frente permaneceu praticamente estacionária, associada ao cavado e ao transporte contínuo de umidade pelo Jato de Baixos Níveis [corrente rápida de ventos em baixas altitudes], favorecendo a formação sucessiva de tempestades sobre as mesmas áreas", afirma a meteorologista Andrea Ramos.





Segundo a especialista, a gravidade das enchentes não foi determinada apenas pelo volume de chuva. O relevo da Serra e das bacias hidrográficas acelerou o escoamento da água para rios e arroios, enquanto o solo já saturado pelas precipitações anteriores reduziu a infiltração e fez com que a água chegasse mais rapidamente aos cursos d’água.





"A chuva é o fenômeno meteorológico; a enchente é a resposta da bacia. Quando há intensidade, persistência e repetição das tempestades sobre as cabeceiras, vários afluentes respondem ao mesmo tempo e os rios sobem muito rapidamente", explica.





Quando o sistema avançou para o Sudeste, os efeitos mudaram. Em vez dos maiores acumulados de chuva, predominaram ventos extremamente fortes. Em São Paulo, rajadas chegaram a 125 km/h, derrubando árvores e provocando mortes.





Em escala atmosférica, os episódios tiveram a mesma origem. De acordo com Andrea Ramos, a frente fria avançou acompanhada por um amplo campo de ventos associado ao contraste de pressão. No interior, tempestades transportaram para a superfície ventos muito fortes presentes em níveis mais altos da atmosfera.





No litoral, a interação entre o relevo da Serra do Mar e a circulação atmosférica ajudou a intensificar as rajadas em alguns pontos.