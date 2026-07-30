Ventos de 100 km/h que mataram 5 pessoas não devem atingir o ES

As rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km/h e provocaram cinco mortos em São Paulo e no Rio de Janeiro não devem atingir o Espírito Santo. A previsão é da Defesa Civil Estadual, que indica ventos entre 32 km/h e 40 km/h nos próximos dias, sem potencial para causar impactos significativos.





Segundo o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil, os ventos intensos registrados nos estados vizinhos estão associados ao avanço de uma frente fria e a um fenômeno chamado "frente de rajada", provocado pelo encontro entre massas de ar frio e quente.





"O deslocamento da frente fria causou um fenômeno chamado 'frente de rajada'. O que nós tivemos no Rio não deve acontecer no Espírito Santo", afirmou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória.





Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os ventos fortes provocaram quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e problemas em serviços essenciais. Três pessoas morreram em São Paulo e duas no Rio em ocorrências relacionadas às rajadas.