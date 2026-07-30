Ventos de 100 km/h que mataram 5 pessoas não devem atingir o ES

As rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km/h e provocaram cinco mortos em São Paulo e no Rio de Janeiro não devem atingir o Espírito Santo. A previsão é da Defesa Civil Estadual, que indica ventos entre 32 km/h e 40 km/h nos próximos dias, sem potencial para causar impactos significativos.
Segundo o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil, os ventos intensos registrados nos estados vizinhos estão associados ao avanço de uma frente fria e a um fenômeno chamado "frente de rajada", provocado pelo encontro entre massas de ar frio e quente.
"O deslocamento da frente fria causou um fenômeno chamado 'frente de rajada'. O que nós tivemos no Rio não deve acontecer no Espírito Santo", afirmou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os ventos fortes provocaram quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e problemas em serviços essenciais. Três pessoas morreram em São Paulo e duas no Rio em ocorrências relacionadas às rajadas.
No Espírito Santo, a passagem da frente fria provocou apenas rajadas pontuais no litoral. Em Itapemirim e outros municípios costeiros, o pico registrado foi de 55 km/h na noite de quarta-feira (29), segundo a Defesa Civil.
A frente fria permanece sobre o oceano e favorece a entrada de umidade no continente. Com a combinação de calor e umidade, há previsão de chuva principalmente no litoral norte capixaba e em cidades próximas à divisa com a Bahia. Os volumes, porém, não devem ser elevados, com acumulados estimados entre 10 e 15 milímetros. [Veja aqui como se mede a chuva]
"Na avaliação da Defesa Civil, não há nenhum aviso vigente para o Espírito Santo. Temos apenas uma condição de vento fraco a moderado e possibilidade de chuvas fracas", afirmou o meteorologista.