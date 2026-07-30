AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

Ventos de 100 km/h que mataram 5 pessoas não devem atingir o ES

Meteorologista da Defesa Civil afirma que frente fria deve provocar apenas ventos fracos a moderados no Estado; litoral pode ter chuva de baixo volume

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 12:59

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

30 jul 2026 às 12:59
Marcelo Prest | Arquivo A Gazeta

As rajadas de vento que ultrapassaram os 100 km/h e provocaram cinco mortos em São Paulo e no Rio de Janeiro não devem atingir o Espírito Santo. A previsão é da Defesa Civil Estadual, que indica ventos entre 32 km/h e 40 km/h nos próximos dias, sem potencial para causar impactos significativos.


Segundo o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil, os ventos intensos registrados nos estados vizinhos estão associados ao avanço de uma frente fria e a um fenômeno chamado "frente de rajada", provocado pelo encontro entre massas de ar frio e quente.


"O deslocamento da frente fria causou um fenômeno chamado 'frente de rajada'. O que nós tivemos no Rio não deve acontecer no Espírito Santo", afirmou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória.


Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os ventos fortes provocaram quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e problemas em serviços essenciais. Três pessoas morreram em São Paulo e duas no Rio em ocorrências relacionadas às rajadas.

Impactos no ES

No Espírito Santo, a passagem da frente fria provocou apenas rajadas pontuais no litoral. Em Itapemirim e outros municípios costeiros, o pico registrado foi de 55 km/h na noite de quarta-feira (29), segundo a Defesa Civil.


A frente fria permanece sobre o oceano e favorece a entrada de umidade no continente. Com a combinação de calor e umidade, há previsão de chuva principalmente no litoral norte capixaba e em cidades próximas à divisa com a Bahia. Os volumes, porém, não devem ser elevados, com acumulados estimados entre 10 e 15 milímetros. [Veja aqui como se mede a chuva]


"Na avaliação da Defesa Civil, não há nenhum aviso vigente para o Espírito Santo. Temos apenas uma condição de vento fraco a moderado e possibilidade de chuvas fracas", afirmou o meteorologista.

Veja Também 

Imagem de destaque

O que explica os ventos de 100 km/h que causaram mortes, destruição e apagões em SP e RJ

Imagem de destaque

Inmet emite alerta de ventos costeiros para 24 cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ventos Clima Defesa Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O guitarrista Ximbinha
Ximbinha desmente rumores sobre dívidas e perda de imóvel para agiota
Viatura Polícia Militar
Equipe de UPA aciona Guarda e homem é preso por agredir companheira em Cariacica
TJES
ES tem 18 seleções e concursos abertos com salário de mais de R$ 10 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados