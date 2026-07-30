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Comida e cultura

Feijoada gigante é atração de festival quilombola no Norte do ES

Receita com 450kg será o grande destaque do 2º Festival Quilombola de Conceição da Barra, que terá ainda música, moda afro e apresentações culturais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 13:54

Feijoada gigante é atração de festival quilombola no Norte do ES
Feijoada completa. Foto: Gabriela Carrara/Shutterstock
Uma feijoada com aproximadamente 450kg, preparada em um caldeirão de barro gigante produzido artesanalmente no galpão das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, será um dos grandes atrativos do 2º Festival Quilombola, em Conceição da Barra

Marcado para os dias 7, 8 e 9 de agosto, o evento terá como sede a Casa das Mulheres de Fibra, no Quilombo Urbano de Santana, que receberá uma intensa programação cultural e gastronômica em torno dos sons, saberes e sabores quilombolas.

Desfile de moda afro, sessão de cinema, leilão e apresentações ligadas às tradições locais, como jongo e Reis de Boi, estão garantidas na festa, que também contará com shows de forró pé-de-serra, pagode e música regional. 
Reis de Boi Mestre Antônio
O Reis de Boi Mestre Antônio está entre as atrações culturais do evento. Foto: Spike Luu
De café a feijoada 

A gastronomia vai entrar em cena com um café da manhã quilombola, servido no sábado e no domingo, às 8h, a R$ 30 por pessoa. Pamonhas e beijus de coco e de amendoim, fruta-pão, bolo de aipim, batata doce cozida, milho cozido, frutas, café, suco e chá farão parte do cardápio. 


Comidas típicas, como beiju, tapioca recheada e paçoca de amendoim feita no pilão, serão tema de uma aula-show com cozinheiras da comunidade, que também ensinarão a preparar pratos tradicionais na culinária dos quilombos.    


No almoço de domingo, a estrela será a feijoada quilombola, que será preparada pelas integrantes da Associação Mulheres de Fibra sob o comando do chef Roberto Malacarne, proprietário do restaurante Casarão, em Conceição da Barra, e idealizador do Festival da Maior Moqueca do Mundo.   


Composta por feijão preto, paio, linguiça grossa defumada, charque, bacon, bucho bovino e carnes suínas como costeleta, rabo, orelha e pé, a feijoada será vendida a R$ 35 (aprox. 300g), acompanhada de arroz, farofa e laranja. Ao todo, serão preparadas 1.500 porções.

Jurema da Conceição Gonçalves, presidente da Associação Mulheres de Fibra quilombola de Santana, Conceição da Barra
Jurema Gonçalves, da Associação Mulheres de Fibra, é uma das cozinheiras envolvidas no preparo da feijoada. Foto: Acervo/Associação Mulheres de Fibra

Programação:

Sexta-feira (07/08) 

15h - Abertura oficial | Recepção dos alunos das escolas públicas | Jogos FASE ES - “Guardiões do Rios São Domingos”

16h - Apresentação: Forró Menino - Itaúnas

17h - Apresentação Cultural: Grupo de Capoeira Itaúnas – Mestre Bertinho

18h - Jongo de Santa Ana Mestre Maria Amélia

19h - Apresentação Sambadeiras de Santana

20h - Reis de Boi Mestre Antônio

21h - Apresentação Cultural: música regional com Max Célio


Sábado (08/08)  

8h - Café Quilombola (R$ 30 por pessoa) 

9h - Aula-show: Beiju e Tapioca Recheada | Vivência: produção da paçoca de amendoim no pilão

12h - Almoço com pratos da culinária quilombola preparados por afroempreendedoras locais. Preço médio: R$ 35

12h - Apresentação cultural: música regional com Lú Lima, Quilombo da Rainha, Itaúnas

16h - Apresentação cultural: alunos do Instituto Tambor de Raiz (violino e dança afro)

17h - Apresentação cultural: Jongo de Nossa Senhora Aparecida, com Mestre Douglas, Quilombo Córrego do Alexandre

18h - Cineclube Vila da Sapi apresenta o filme "Mestre Pedro de Aurora, pra ficar menos custoso". Direção: Orlando Bomfim. Sinopse: documentário sobre o ultimo tirador de jongo de raiz, líder dos cantadores e festeiros da região da Vila de Santana, em Conceição da Barra, Espirito Santo

19h - Desfile de moda afro, com criações de costureiras locais e premiação em dinheiro

20h - Apresentação cultural: Forró Sapezeiro, com Mestre Quino, Córrego do Alexandre

20h30 - Apresentação cultural: Trio Fogumano

21h30 - Apresentação de Fabiola Guimarães e Afrobatucada


Domingo (09/08) 

8h - Café Quilombola (R$ 30 por pessoa) 

09h - Apresentação cultural: Jongo de Nossa Senhora, Mestre Nilo

10h - Apresentação da Unegro

10h20 - Leilão

11h - Pagoblack

11h - Maior Feijoada Quilombola de Espirito Santo. Preço da feijoada completa: R$ 35

14h - Encerramento: Cantos e Ritos Quilombolas

2º  FESTIVAL QUILOMBOLA - A MAIOR FEIJOADA QUILOMBOLA DO ES

Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026

Onde: Ponto de Cultura Casa das Mulheres de Fibra, Santana, Conceição da Barra

Entrada gratuita

Mais informações: @rotaquilombola

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