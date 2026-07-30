Feijoada gigante é atração de festival quilombola no Norte do ES

A gastronomia vai entrar em cena com um café da manhã quilombola, servido no sábado e no domingo, às 8h, a R$ 30 por pessoa. Pamonhas e beijus de coco e de amendoim, fruta-pão, bolo de aipim, batata doce cozida, milho cozido, frutas, café, suco e chá farão parte do cardápio.
Comidas típicas, como beiju, tapioca recheada e paçoca de amendoim feita no pilão, serão tema de uma aula-show com cozinheiras da comunidade, que também ensinarão a preparar pratos tradicionais na culinária dos quilombos.
No almoço de domingo, a estrela será a feijoada quilombola, que será preparada pelas integrantes da Associação Mulheres de Fibra sob o comando do chef Roberto Malacarne, proprietário do restaurante Casarão, em Conceição da Barra, e idealizador do Festival da Maior Moqueca do Mundo.
Composta por feijão preto, paio, linguiça grossa defumada, charque, bacon, bucho bovino e carnes suínas como costeleta, rabo, orelha e pé, a feijoada será vendida a R$ 35 (aprox. 300g), acompanhada de arroz, farofa e laranja. Ao todo, serão preparadas 1.500 porções.
Programação:
Sexta-feira (07/08)
15h - Abertura oficial | Recepção dos alunos das escolas públicas | Jogos FASE ES - “Guardiões do Rios São Domingos”
16h - Apresentação: Forró Menino - Itaúnas
17h - Apresentação Cultural: Grupo de Capoeira Itaúnas – Mestre Bertinho
18h - Jongo de Santa Ana Mestre Maria Amélia
19h - Apresentação Sambadeiras de Santana
20h - Reis de Boi Mestre Antônio
21h - Apresentação Cultural: música regional com Max Célio
Sábado (08/08)
8h - Café Quilombola (R$ 30 por pessoa)
9h - Aula-show: Beiju e Tapioca Recheada | Vivência: produção da paçoca de amendoim no pilão
12h - Almoço com pratos da culinária quilombola preparados por afroempreendedoras locais. Preço médio: R$ 35
12h - Apresentação cultural: música regional com Lú Lima, Quilombo da Rainha, Itaúnas
16h - Apresentação cultural: alunos do Instituto Tambor de Raiz (violino e dança afro)
17h - Apresentação cultural: Jongo de Nossa Senhora Aparecida, com Mestre Douglas, Quilombo Córrego do Alexandre
18h - Cineclube Vila da Sapi apresenta o filme "Mestre Pedro de Aurora, pra ficar menos custoso". Direção: Orlando Bomfim. Sinopse: documentário sobre o ultimo tirador de jongo de raiz, líder dos cantadores e festeiros da região da Vila de Santana, em Conceição da Barra, Espirito Santo
19h - Desfile de moda afro, com criações de costureiras locais e premiação em dinheiro
20h - Apresentação cultural: Forró Sapezeiro, com Mestre Quino, Córrego do Alexandre
20h30 - Apresentação cultural: Trio Fogumano
21h30 - Apresentação de Fabiola Guimarães e Afrobatucada
Domingo (09/08)
8h - Café Quilombola (R$ 30 por pessoa)
09h - Apresentação cultural: Jongo de Nossa Senhora, Mestre Nilo
10h - Apresentação da Unegro
10h20 - Leilão
11h - Pagoblack
11h - Maior Feijoada Quilombola de Espirito Santo. Preço da feijoada completa: R$ 35
14h - Encerramento: Cantos e Ritos Quilombolas
2º FESTIVAL QUILOMBOLA - A MAIOR FEIJOADA QUILOMBOLA DO ES
Quando: de 7 a 9 de agosto de 2026
Onde: Ponto de Cultura Casa das Mulheres de Fibra, Santana, Conceição da Barra
Entrada gratuita
Mais informações: @rotaquilombola.