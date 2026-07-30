Feijoada gigante é atração de festival quilombola no Norte do ES

A gastronomia vai entrar em cena com um café da manhã quilombola, servido no sábado e no domingo, às 8h, a R$ 30 por pessoa. Pamonhas e beijus de coco e de amendoim, fruta-pão, bolo de aipim, batata doce cozida, milho cozido, frutas, café, suco e chá farão parte do cardápio.





Comidas típicas, como beiju, tapioca recheada e paçoca de amendoim feita no pilão, serão tema de uma aula-show com cozinheiras da comunidade, que também ensinarão a preparar pratos tradicionais na culinária dos quilombos.





No almoço de domingo, a estrela será a feijoada quilombola, que será preparada pelas integrantes da Associação Mulheres de Fibra sob o comando do chef Roberto Malacarne, proprietário do restaurante Casarão, em Conceição da Barra, e idealizador do Festival da Maior Moqueca do Mundo.





Composta por feijão preto, paio, linguiça grossa defumada, charque, bacon, bucho bovino e carnes suínas como costeleta, rabo, orelha e pé, a feijoada será vendida a R$ 35 (aprox. 300g), acompanhada de arroz, farofa e laranja. Ao todo, serão preparadas 1.500 porções.