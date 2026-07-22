Com 1.500 litros, maior caipirinha do Brasil será feita em evento no ES

Um brinde histórico com uma versão gigante do drinque mais icônico do país promete colocar São Roque do Canaã em evidência no cenário nacional. Durante o 2º Festival da Cachaça, o município da Região dos Imigrantes planeja superar seu próprio recorde de Maior Caipirinha do Brasil, servindo desta vez 1.500 litros da bebida.
O evento acontecerá entre os dias 31 de julho e 2 de agosto no Parque Municipal Multiuso, com entrada gratuita e a expectativa de receber um público de até 20 mil pessoas.
Na primeira edição festival, em 2025, a grande atração foi a preparação de uma caipirinha de quase 1.300 litros, com 300kg de limão. O registro da cerimônia viralizou nas redes sociais.
Neste ano, o ponto alto da festa e a montagem da estrutura acontecerão na noite de sábado (01), envolvendo uma grande operação logística e a distribuição da bebida ao público.
O objetivo com a Maior Caipirinha do Brasil é celebrar a identidade são-roquense, valorizando a tradição da cachaça no município que mais se destaca pela produção artesanal da bebida no Espírito Santo.
No domingo (02), um almoço especial reunirá expositores e produtores com sabores da culinária regional. Entre as atrações musicais do 2º Festival da Cachaça estão a cantora colatinense Jameika, famosa por dar voz ao hit sertanejo "Clima de Rodeio", conhecido pelo refrão "Alô, galera de cowboy...", e o sertanejo Gabriel Gava.
Programação:
Sexta-feira (31/07)
- 18h - Abertura dos portões e Pavilhão de Negócios
- 19h - Abertura oficial com a presença de autoridades
- 20h - Apresentação musical: Jameika
- 22h - Apresentação musical: Eduardo e Muriel
Sábado (01/08)
- 12h - Tratorada Cultural (manifestação tradicional e desfile comunitário)
- 16h - Apresentação musical: Matheus Moura
- Preparação da Maior Caipirinha do Brasil (horário a confirmar)
- 21h - Apresentação musical: Gabriel Gava
- 23h - Apresentação musical: Victor Seidel
Domingo (02/08)
- 10h - Abertura dos portões e Pavilhão de Negócios / Agricultura Familiar
- 12h - Almoço na praça de alimentação (atividades gastronômicas familiares)
- 14h - Apresentação musical: Renato Brasileiro
- 16h - Show da Viola
- 20h - Encerramento
Protagonismo
Por que São Roque é a Capital Estadual da Cachaça?
O protagonismo de São Roque do Canaã, reconhecida como Capital Estadual da Cachaça e um dos principais polos produtores do Brasil, não é por acaso. De acordo com o Anuário da Cachaça, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a cidade reúne 13 cachaçarias registradas, ocupando lugar de destaque entre os municípios brasileiros com maior número de estabelecimentos formalizados do setor. O levantamento também confirma o Espírito Santo entre os estados de maior relevância para a produção nacional da bebida, resultado de uma cadeia produtiva forte e tradicional, formada principalmente por pequenos produtores e agroindústrias familiares.
2º FESTIVAL DA CACHAÇA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Quando: de 31 de julho a 2 de agosto de 2026
Onde: no Parque Municipal Multiuso, Bairro Vila Verde, São Roque do Canaã
Entrada gratuita
Mais informações: @festivaldacachacasrc.