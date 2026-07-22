Com 1.500 litros, maior caipirinha do Brasil será feita em evento no ES

Um brinde histórico com uma versão gigante do drinque mais icônico do país promete colocar São Roque do Canaã em evidência no cenário nacional. Durante o 2º Festival da Cachaça, o município da Região dos Imigrantes planeja superar seu próprio recorde de Maior Caipirinha do Brasil, servindo desta vez 1.500 litros da bebida.





O evento acontecerá entre os dias 31 de julho e 2 de agosto no Parque Municipal Multiuso, com entrada gratuita e a expectativa de receber um público de até 20 mil pessoas.





Na primeira edição festival, em 2025, a grande atração foi a preparação de uma caipirinha de quase 1.300 litros, com 300kg de limão. O registro da cerimônia viralizou nas redes sociais.





Neste ano, o ponto alto da festa e a montagem da estrutura acontecerão na noite de sábado (01), envolvendo uma grande operação logística e a distribuição da bebida ao público.