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Drinque gigante

Com 1.500 litros, maior caipirinha do Brasil será feita em evento no ES

2º Festival da Cachaça de São Roque do Canaã planeja superar a marca de 1.300 litros, alcançada em 2025
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 16:05

Caipirinha gigante feita no Festival da Cachaça de São Roque do Canaã
Feita em 2025, primeira caipirinha gigante tinha 1.300 litros. Foto:  Acervo/Festival da Cachaça

Um brinde histórico com uma versão gigante do drinque mais icônico do país promete colocar São Roque do Canaã em evidência no cenário nacional. Durante o 2º Festival da Cachaça, o município da Região dos Imigrantes planeja superar seu próprio recorde de Maior Caipirinha do Brasil, servindo desta vez 1.500 litros da bebida.


O evento acontecerá entre os dias 31 de julho e 2 de agosto no Parque Municipal Multiuso, com entrada gratuita e a expectativa de receber um público de até 20 mil pessoas. 


Na primeira edição festival, em 2025, a grande atração foi a preparação de uma caipirinha de quase 1.300 litros, com 300kg de limão. O registro da cerimônia viralizou nas redes sociais.  


Neste ano, o ponto alto da festa e a montagem da estrutura acontecerão na noite de sábado (01), envolvendo uma grande operação logística e a distribuição da bebida ao público. 

Festival da Cachaça em São Roque do Canaã
Expectativa de público para a 2ª edição do festival é de até 20 mil pessoas. Foto:   MKV Audiovisual

O objetivo com a Maior Caipirinha do Brasil é celebrar a identidade são-roquense, valorizando a tradição da cachaça no município que mais se destaca pela produção artesanal da bebida no Espírito Santo.


No domingo (02), um almoço especial reunirá expositores e produtores com sabores da culinária regional. Entre as atrações musicais do 2º Festival da Cachaça estão a cantora colatinense Jameika, famosa por dar voz ao hit sertanejo "Clima de Rodeio", conhecido pelo refrão "Alô, galera de cowboy...", e o sertanejo Gabriel Gava. 

Programação:

Sexta-feira (31/07)


  • 18h - Abertura dos portões e Pavilhão de Negócios
  • 19h - Abertura oficial com a presença de autoridades
  • 20h - Apresentação musical: Jameika
  • 22h - Apresentação musical: Eduardo e Muriel


Sábado (01/08)


  • 12h - Tratorada Cultural (manifestação tradicional e desfile comunitário)
  • 16h - Apresentação musical: Matheus Moura
  • Preparação da Maior Caipirinha do Brasil (horário a confirmar)
  • 21h - Apresentação musical: Gabriel Gava
  • 23h - Apresentação musical: Victor Seidel


Domingo (02/08)


  • 10h - Abertura dos portões e Pavilhão de Negócios / Agricultura Familiar
  • 12h - Almoço na praça de alimentação (atividades gastronômicas familiares)
  • 14h - Apresentação musical: Renato Brasileiro
  • 16h - Show da Viola
  • 20h - Encerramento

Protagonismo

Por que São Roque é a Capital Estadual da Cachaça? 

O protagonismo de São Roque do Canaã, reconhecida como Capital Estadual da Cachaça e um dos principais polos produtores do Brasil, não é por acaso. De acordo com o Anuário da Cachaça, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a cidade reúne 13 cachaçarias registradas, ocupando lugar de destaque entre os municípios brasileiros com maior número de estabelecimentos formalizados do setor. O levantamento também confirma o Espírito Santo entre os estados de maior relevância para a produção nacional da bebida, resultado de uma cadeia produtiva forte e tradicional, formada principalmente por pequenos produtores e agroindústrias familiares.

2º FESTIVAL DA CACHAÇA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Quando: de 31 de julho a 2 de agosto de 2026

Onde: no Parque Municipal Multiuso, Bairro Vila Verde, São Roque do Canaã

Entrada gratuita

Mais informações: @festivaldacachacasrc

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