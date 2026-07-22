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Veja quanto pode render

Calculadora do FGTS: simule quanto vai receber de lucro e tire suas dúvidas

Ferramenta de A Gazeta permite estimar o valor que será creditado nas contas de trabalhadores que tinham saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2025

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 17:06

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

22 jul 2026 às 17:06

Após anunciar um lucro histórico de R$ 14,7 bilhões em 2025, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) distribuirá cerca de R$ 13 bilhões, o equivalente a 90% dos resultados, aos trabalhadores com saldo na conta até o dia 31 de dezembro do ano passado. 


Para saber quanto será depositado para cada cotista, A Gazeta lançou uma calculadora que permite simular o valor do crédito que será depositado para cada cotista. Confira:

Calculadora · Lucro do FGTS

Calculadora do FGTS

Simulação mostra qual será sua parcela no lucro do Fundo de Garantia. Digite o saldo da sua conta e descubra quanto vai receber.

R$
Lucro estimado R$ 0,00
Saldo atual R$ 0,00
Saldo + lucro R$ 0,00

Como funciona: a taxa simulada é de R$ 21 a cada R$ 1.000 (2,1% ao ano), aplicada sobre o saldo informado. Esta é uma simulação educativa e não substitui o valor oficial calculado pela Caixa Econômica Federal na sua conta do FGTS.

A expectativa é de que o saldo seja depositado diretamente na conta do FGTS de cada colaborador até o fim de agosto.

Como usar a calculadora?

Para fazer a simulação, o trabalhador precisa consultar quanto tinha no FGTS em 31 de dezembro de 2025.


1. Baixe o aplicativo do FGTS
O app está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.


2. Faça o cadastro
Se for o primeiro acesso, toque em "Cadastre-se" e informe os dados solicitados, como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois, crie uma senha numérica e confirme o cadastro pelo e-mail enviado pela Caixa.


3. Acesse sua conta
Abra o aplicativo, faça o login com CPF e senha e responda às perguntas de confirmação de identidade. Em seguida, leia e aceite os termos de uso.


4. Consulte suas contas do FGTS
Na tela inicial, toque em "Confira suas contas" para visualizar todas as contas vinculadas ao seu CPF.


5. Verifique o saldo de 31 de dezembro de 2025
Selecione a conta desejada e clique em "Ver extrato". Procure o saldo registrado em 31 de dezembro de 2025, que é a data de referência utilizada para calcular o valor da distribuição do lucro do FGTS.


Depois, basta acessar a calculadora de A Gazeta, informar o saldo e conferir a estimativa do valor que será recebido com a distribuição dos lucros.

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Quem tem direito aos lucros do FGTS

Recebem uma parcela do lucro todos os trabalhadores que tinham saldo em qualquer conta do FGTS, ativa ou inativa, em 31 de dezembro de 2025. O valor é proporcional ao montante existente na conta naquela data. 

É possível sacar esse dinheiro?

Não. O valor creditado passa a integrar o saldo da conta do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou nas demais modalidades autorizadas para saque. 

O saldo da conta está sujeito à rendimento?

Sim. Por lei, o saldo do Fundo é corrigido em 3% a cada ano, mais a Taxa Referencial. O governo calcula que, com o repasse de R$ 13,02 bilhões do lucro do Fundo aos cotistas, a rentabilidade do dinheiro será de 6,9%. Além disso, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021, a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

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