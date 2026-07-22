Calculadora do FGTS: simule quanto vai receber de lucro e tire suas dúvidas

Para fazer a simulação, o trabalhador precisa consultar quanto tinha no FGTS em 31 de dezembro de 2025.





1. Baixe o aplicativo do FGTS

O app está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS.





2. Faça o cadastro

Se for o primeiro acesso, toque em "Cadastre-se" e informe os dados solicitados, como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Depois, crie uma senha numérica e confirme o cadastro pelo e-mail enviado pela Caixa.





3. Acesse sua conta

Abra o aplicativo, faça o login com CPF e senha e responda às perguntas de confirmação de identidade. Em seguida, leia e aceite os termos de uso.





4. Consulte suas contas do FGTS

Na tela inicial, toque em "Confira suas contas" para visualizar todas as contas vinculadas ao seu CPF.





5. Verifique o saldo de 31 de dezembro de 2025

Selecione a conta desejada e clique em "Ver extrato". Procure o saldo registrado em 31 de dezembro de 2025, que é a data de referência utilizada para calcular o valor da distribuição do lucro do FGTS.





Depois, basta acessar a calculadora de A Gazeta, informar o saldo e conferir a estimativa do valor que será recebido com a distribuição dos lucros.