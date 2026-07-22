Ciclistas reclamam da falta de ciclovia no binário de Novo Horizonte, na Serra

Em apenas quatro meses de implementação, o binário de Novo Horizonte, na Serra, já registra reclamações. Segundo ciclistas que passam pela região, a obra melhorou o trânsito apenas para os carros e piorou o fluxo para os usuários de bicicletas, pois a via não possui ciclovia.
As mudanças foram implantadas em março deste ano na Avenida Brasil e nas ruas Papagaio e Gaivotas, que passaram a operar em sentido único, com três faixas de rolamento. O sistema faz parte das obras de mobilidade urbana realizadas pela Prefeitura da Serra em parceria com o Governo do Estado. O investimento foi de aproximadamente R$ 14,6 milhões.
Conforme relatos dos ciclistas, a única forma de andar com a “magrela” pela via, seja a elétrica ou a tradicional, é se espremer entre veículos e a calçada. Durante entrevista à repórter Alice Souza, da TV Gazeta, o comerciante Antônio André Marqueti chegou a passar por uma situação de risco ao quase ser atingido por um veículo.
“Está muito perigoso. Tinham que ter pensado em ciclovia. Ficou fora essa parte. Aqui tem muito usuário de bicicleta, que utiliza a via para trabalhar e se deslocar pela região”, frisou o comerciante.
A confeiteira Orlinda Malta também relatou dificuldades de transitar com a bike na via. “Quase fui atropelada duas vezes aqui. Está muito difícil passar, precisávamos de uma ciclovia para nós”, disse.
Sistema mais seguro
O especialista em trânsito Tarcísio Bahia explicou à reportagem da TV Gazeta que o binário é um dos sistemas mais seguros.
“O pedestre passa a olhar apenas para um lado ao atravessar a via, tornando a travessia mais segura. Para o motorista, há melhora no fluxo e na questão semafórica. Mas é preciso pensar na mobilidade ativa, principalmente diante do aumento do uso das bicicletas”, detalhou.
Segundo o especialista, a estrutura urbana precisa contemplar todos os tipos de mobilidade, sendo ela para ciclistas, pedestres ou motoristas.
Em nota, a Prefeitura da Serra informou que a implantação dos sistemas binários integra a estratégia do município para melhorar a mobilidade urbana, a fluidez do trânsito, a segurança viária e a organização do espaço público.
A administração municipal destacou ainda que os projetos para a implantação das ciclovias em Novo Horizonte e Jardim Limoeiro já foram concluídos e serão executados na segunda etapa das intervenções, prevista para os próximos meses.
Nota na íntegra da Prefeitura da Serra
A implantação dos sistemas binários em Jardim Limoeiro, Feu Rosa e Novo Horizonte integra a estratégia da Prefeitura da Serra para melhorar a mobilidade urbana, ampliando a fluidez do trânsito, a segurança viária e a organização do espaço público. A avaliação da Secretaria de Obras é positiva, com redução dos pontos de conflito entre veículos, melhorias na travessia de pedestres e reforço da sinalização horizontal, vertical e semafórica, além da instalação de dispositivos para redução de velocidade.
Os projetos também reorganizaram os estacionamentos de acordo com as características de cada bairro, buscando preservar e, quando possível, ampliar a oferta de vagas, sempre respeitando os critérios técnicos de engenharia de tráfego e segurança.
Em Jardim Limoeiro e Novo Horizonte, os binários ainda criaram as condições necessárias para a implantação de ciclovias. Os projetos já estão concluídos e serão executados na segunda etapa das intervenções, prevista para os próximos meses. A Secretaria destaca que os sistemas binários são uma solução consolidada de engenharia de tráfego, que melhora a circulação, organiza o estacionamento e prepara a infraestrutura para futuras ações de mobilidade ativa.