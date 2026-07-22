Ciclistas reclamam da falta de ciclovia no binário de Novo Horizonte, na Serra

Em apenas quatro meses de implementação, o binário de Novo Horizonte, na Serra, já registra reclamações. Segundo ciclistas que passam pela região, a obra melhorou o trânsito apenas para os carros e piorou o fluxo para os usuários de bicicletas, pois a via não possui ciclovia.





As mudanças foram implantadas em março deste ano na Avenida Brasil e nas ruas Papagaio e Gaivotas, que passaram a operar em sentido único, com três faixas de rolamento. O sistema faz parte das obras de mobilidade urbana realizadas pela Prefeitura da Serra em parceria com o Governo do Estado. O investimento foi de aproximadamente R$ 14,6 milhões.