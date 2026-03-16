Trânsito em Novo Horizonte, na Serra, muda para novo binário nesta terça (17)

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:22
Motoristas que circulam pelo bairro Novo Horizonte, na Serra, devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (17). A Prefeitura implementou um sistema de binário na região, transformando trechos da Avenida Brasil e das ruas Papagaio e Gaivotas em vias de sentido único para organizar o fluxo de veículos.
Como vai funcionar o novo fluxo?
Segundo a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, a alteração faz parte de um planejamento para melhorar a mobilidade no bairro. “Além da nova sinalização e do recapeamento, a mudança reflete um esforço para eliminar pontos de conflito no trânsito e oferecer uma infraestrutura mais eficiente aos moradores”, afirmou.
A implantação do novo sistema também altera a localização de alguns pontos de ônibus do Transcol. As linhas 820, 847, 882 e 884 passam a circular pela Rua Papagaio, enquanto as linhas 817, 848 e 883 utilizarão a Rua Gaivotas.
Durante a implantação da mudança, agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estarão no local para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos. "Nossas equipes estarão em pontos estratégicos para orientar os motoristas sobre o novo ordenamento e garantir o cumprimento da sinalização, priorizando sempre a proteção de quem circula pelo bairro, seja de carro, bicicleta ou a pé", disse a secretária de Defesa Social, Gracimeri Gaviorno.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o