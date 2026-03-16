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Trânsito em Novo Horizonte, na Serra, muda para novo binário nesta terça (17)

Trânsito em Novo Horizonte, na Serra, muda para novo binário nesta terça (17)

Avenida Brasil e ruas Papagaio e Gaivotas passam a ter sentido único para reorganizar o fluxo de veículos no bairro; veja e entenda o novo cenário

Redação de A Gazeta

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Publicado em 16 de março de 2026 às 15:22

Avenida Brasil e ruas Papagaio e Gaivotas passam a ter sentido
Avenida Brasil e ruas Papagaio e Gaivotas passam a ter sentido Crédito: Prefeitura da Serra

Motoristas que circulam pelo bairro Novo Horizonte, na Serra, devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (17). A Prefeitura implementou um sistema de binário na região, transformando trechos da Avenida Brasil e das ruas Papagaio e Gaivotas em vias de sentido único para organizar o fluxo de veículos.

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Como vai funcionar o novo fluxo? 

  •  Sentido praias: quem utiliza a Avenida Brasil no trecho entre a Avenida Carapebus e a Rua Arara Azul seguirá em direção ao litoral. O fluxo continuará pelas ruas Gaivotas e Papagaio, que também passam a ter sentido único nessa direção. 
  • Sentido Carapina: quem trafega em direção a Carapina deverá seguir pela Avenida Brasil até a Rua Arara Azul e, neste ponto, acessar a Avenida Carapebus, que passa a ser a principal rota neste sentido.

Mobilidade urbana

Segundo a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, a alteração faz parte de um planejamento para melhorar a mobilidade no bairro. “Além da nova sinalização e do recapeamento, a mudança reflete um esforço para eliminar pontos de conflito no trânsito e oferecer uma infraestrutura mais eficiente aos moradores”, afirmou.

A implantação do novo sistema também altera a localização de alguns pontos de ônibus do Transcol. As linhas 820, 847, 882 e 884 passam a circular pela Rua Papagaio, enquanto as linhas 817, 848 e 883 utilizarão a Rua Gaivotas.

Durante a implantação da mudança, agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estarão no local para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos. "Nossas equipes estarão em pontos estratégicos para orientar os motoristas sobre o novo ordenamento e garantir o cumprimento da sinalização, priorizando sempre a proteção de quem circula pelo bairro, seja de carro, bicicleta ou a pé", disse a secretária de Defesa Social, Gracimeri Gaviorno. 

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