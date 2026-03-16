Alterações no trânsito

Rodovia do Sol amanhece sem mão única após anúncio de binário em Vila Velha

Mudança no fluxo estava prevista para começar às 5h, mas equipes ainda realizam intervenções viárias para permitir a alteração no trânsito

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:45

Binário na Rodovia do Sol amanhece ainda sem funcionar em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O sistema binário na Rodovia do Sol, anunciado pela Prefeitura de Vila Velha para começar às 5h desta segunda-feira (16), ainda não entrou em operação. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante, afirmou que equipes continuam realizando intervenções viárias para viabilizar a mudança no trânsito.

O binário prevê a alteração do fluxo da Avenida Saturnino Rangel Mauro, que passará a operar no sentido Guarapari, enquanto a Rodovia do Sol terá o tráfego direcionado apenas no sentido da Terceira Ponte. No entanto, até as 9h desta segunda-feira (16), a Avenida Saturnino Rangel Mauro permanecia interditada, enquanto a Rodovia do Sol seguia funcionando no modelo antigo, com circulação nos dois sentidos.

“Nós estamos ao longo desses quase 2,5 quilômetros de via realizando interdições, bloqueios e alterações semafóricas — mudanças de sinalização que não poderiam ter sido feitas ontem, pois poderiam causar algum tipo de acidente. Desde as 5h, equipes de obras, engenharia de tráfego e da Guarda Municipal estão trabalhando para permitir que o trânsito seja alterado. A mudança no fluxo em si é a última etapa do dia de hoje”, explicou a secretária Menara Cavalcante, em entrevista ao repórter André Afonso.

Retirada de canteiro central

Também nesta segunda-feira devem começar as obras de adequação da Rodovia do Sol para a implantação do novo modelo de circulação. A principal intervenção será a retirada do canteiro central para permitir a ampliação da pista. Os serviços serão realizados durante o dia devido ao barulho das máquinas.

Os trabalhos terão início nas proximidades do antigo Hospital Santa Mônica e seguirão em direção ao Boulevard Shopping. À medida que a obra avançar, as faixas próximas ao canteiro central serão bloqueadas gradualmente por trechos.

Durante a retirada do canteiro central, a Rodovia do Sol continuará funcionando com duas faixas de rolamento. Após a conclusão dessa etapa e das demais intervenções, a via passará a contar com quatro faixas no sentido da Terceira Ponte.

Mesmo durante as obras, o trânsito local de moradores e comerciantes continuará liberado pela Rodovia do Sol no sentido Guarapari. Agentes de trânsito estarão na região para orientar motoristas, e o local contará com sinalização. Com as mudanças, os condutores devem redobrar a atenção ao trafegar pela área.

Como alternativa, também é possível utilizar as vias da orla de Itaparica. Quem sai do bairro Jockey de Itaparica pela Rua Dylio Penedo deve acessar a Rua Coronel Otto Filho para chegar à orla. Já os motoristas que seguem até o final da Avenida Saturnino Rangel Mauro deverão acessar a Rodovia do Sol pela Avenida Dylio Penedo, fazendo a conversão à esquerda.

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