Rodovia do Sol amanhece sem mão única após anúncio de binário em Vila Velha

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:45
O sistema binário na Rodovia do Sol, anunciado pela Prefeitura de Vila Velha para começar às 5h desta segunda-feira (16), ainda não entrou em operação. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante, afirmou que equipes continuam realizando intervenções viárias para viabilizar a mudança no trânsito.
O binário prevê a alteração do fluxo da Avenida Saturnino Rangel Mauro, que passará a operar no sentido Guarapari, enquanto a Rodovia do Sol terá o tráfego direcionado apenas no sentido da Terceira Ponte. No entanto, até as 9h desta segunda-feira (16), a Avenida Saturnino Rangel Mauro permanecia interditada, enquanto a Rodovia do Sol seguia funcionando no modelo antigo, com circulação nos dois sentidos.
“Nós estamos ao longo desses quase 2,5 quilômetros de via realizando interdições, bloqueios e alterações semafóricas — mudanças de sinalização que não poderiam ter sido feitas ontem, pois poderiam causar algum tipo de acidente. Desde as 5h, equipes de obras, engenharia de tráfego e da Guarda Municipal estão trabalhando para permitir que o trânsito seja alterado. A mudança no fluxo em si é a última etapa do dia de hoje”, explicou a secretária Menara Cavalcante, em entrevista ao repórter André Afonso.
Também nesta segunda-feira devem começar as obras de adequação da Rodovia do Sol para a implantação do novo modelo de circulação. A principal intervenção será a retirada do canteiro central para permitir a ampliação da pista. Os serviços serão realizados durante o dia devido ao barulho das máquinas.
Os trabalhos terão início nas proximidades do antigo Hospital Santa Mônica e seguirão em direção ao Boulevard Shopping. À medida que a obra avançar, as faixas próximas ao canteiro central serão bloqueadas gradualmente por trechos.
Durante a retirada do canteiro central, a Rodovia do Sol continuará funcionando com duas faixas de rolamento. Após a conclusão dessa etapa e das demais intervenções, a via passará a contar com quatro faixas no sentido da Terceira Ponte.
Mesmo durante as obras, o trânsito local de moradores e comerciantes continuará liberado pela Rodovia do Sol no sentido Guarapari. Agentes de trânsito estarão na região para orientar motoristas, e o local contará com sinalização. Com as mudanças, os condutores devem redobrar a atenção ao trafegar pela área.
Como alternativa, também é possível utilizar as vias da orla de Itaparica. Quem sai do bairro Jockey de Itaparica pela Rua Dylio Penedo deve acessar a Rua Coronel Otto Filho para chegar à orla. Já os motoristas que seguem até o final da Avenida Saturnino Rangel Mauro deverão acessar a Rodovia do Sol pela Avenida Dylio Penedo, fazendo a conversão à esquerda.
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