Em Vila Velha

Binário na Rodovia do Sol: infográfico mostra mudanças com duplicação

Após intervenções, parte da rodovia e a Avenida Saturnido Rangel Mauro passarão a ser de mão única; previsão da prefeitura é de que obra fique pronta em 2026

Publicado em 1 de julho de 2025 às 16:00

Para implantação do Binário Sul, um trecho da Rodovia do Sol vai ser duplicado e a Avenida Saturnino Rangel Mauro vai ter o sentido invertido em Vila Velha. O projeto, voltado para melhorar a fluidez do trânsito na região do bairro Jockey de Itaparica e adjacências, deve ser concluído em 2026, segundo a prefeitura canela-verde.>

Projeções compartilhadas com A Gazeta mostram que um trecho da Rodovia do Sol, na altura do Shopping Boulevard, terá oito pistas: quatro no sentido Vitória e quatro no sentido Guarapari. Para isso, o canteiro central da rodovia deverá ser retirado e pelo menos duas novas pistas serão construídas ao lado das já existentes em direção ao litoral sul.>

Segundo a secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, as novas faixas serão implementadas em uma área na frente da Faculdade Multivix e no espaço onde está o stand de vendas do Taj Home Resort. Essa ampliação vai se estender até a frente do Shopping Boulevard, de onde duas faixas vão seguir o traçado da Rodovia do Sol e outras duas irão em direção à Rodovia Darly Santos.>

Atualmente, a Rodovia do Sol conta com quatro pistas, sendo duas em cada sentido. Com o binário, a partir da BrasilCenter, todas as quatro faixas passarão a ser no sentido Capital. >

>

A ampliação das faixas no sentido Guarapari, segundo Menara, será feita em áreas públicas que teriam sido ocupadas indevidamente pelos empreendimentos privados. Logo, o avanço por essas áreas foi acordado entre a prefeitura e os gestores da Multivix e do Taj Resort. Procuradas, as administrações da faculdade e do condomínio não se manifestaram sobre o assunto.>

Por outro lado, "[a desapropriação] já foi conversada. Eles estão cientes e são favoráveis a essa melhoria da mobilidade", como diz Menara.>

Veja como vai ficar o trânsito:>

Sentido Vila Velha x Guarapari

Os motoristas que quiserem seguir para Guarapari saindo de Vitória terão de passar pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, que terá o sentido invertido.>

“Hoje (no sentido Guarapari), o motorista desce da Terceira Ponte, pega a Avenida Luciano das Neves e vai até a Rodovia do Sol. Com o binário, o motorista vai pela Luciano das Neves, passa pelo Shopping Vila Velha e, logo após a entrada do canal, vai virar à direita, passando a Avenida Perimetral e a Santa Leopoldina, que é a avenida onde fica a sede da prefeitura. Depois, vai virar na Saturnino Rangel Mauro”, explica Menara.>

Com as mudanças, o motorista que quiser sair da Saturnino Rangel Mauro e ir para Guarapari vai seguir nas novas pistas a serem construídas a partir da Rua Dylio Penedo até o Shopping Boulevard. Neste ponto, ainda será possível voltar para a Rodovia do Sol em um retorno que será aberto na região.>

Sentido Guarapari x Vila Velha e Vitória

Em direção a Vitória, o motorista vai seguir pela Rodovia do Sol em sentido único, com quatro pistas a partir da BrasilCenter até o Hospital Santa Mônica. Dali, o trânsito segue em uma única mão até a Rua Francelina Setúbal, dando conexão até a Avenida Carioca para quem quiser acessar a Terceira Ponte, por exemplo.>

Caso o motorista esteja na Luciano das Neves e precise retornar no sentido Centro de Vila Velha ou Vitória, poderá retornar a partir de uma mudança a ser feita na altura da Rua Professor Augusto Ruschi, como mostra o infográfico acima.>

Mudança na iluminação e reforço do pavimento

No conjunto de obras, duas melhorias também são planejadas pela Prefeitura de Vila Velha: a iluminação da Rodovia do Sol e o recapeamento do asfalto.>

“Quem passa na rodovia já observa a implantação do novo posteamento lateral para substituição dos postes do canteiro central. Além disso, na Rodovia do Sol, também está previsto o reforço do pavimento. É uma via que vai ser totalmente recapeada pelo novo binário e vai passar a receber as iluminações laterais, que também melhoram a segurança para moradores da região”, projeta Menara.>

Estudos com simulador

Para as obras, segundo a secretária, a Prefeitura de Vila Velha elaborou estudos com o auxílio de um simulador que faz a contagem de veículos e que projeta as mudanças no trânsito. De acordo com Menara, o município canela-verde é um dos poucos que possuem a tecnologia no Brasil. >

“Atualmente os próprios moradores da região reclamam muito do trânsito acumulado na Rodovia do Sil. Então, o binário é a saída para que a gente melhore a mobilidade. Isso não só para quem mora na Praia de Itaparica, que também já sofre com o trânsito, mas com quem tem que se locomover para a Região 5 todos os dias”, exemplifica Menara.>

“No Jockey de Itaparica, que é um dos bairros de maior crescimento em Vila Velha, a tendência é que lancem mais de cinco ou seis prédios nos próximos anos. Então, o que está ruim no formato existente, tende a piorar. Se a gente não melhorar a mobilidade, vai ser um bairro que vai ser difícil para se locomover”, pondera.>

Vale salientar que, com as obras, as mudanças de sentido, neste primeiro momento, só são voltadas para a Rodovia do Sol e para a Avenida Saturnino Rangel Mauro. Vias como as avenidas Estudante José Júlio de Souza e Santa Leopoldina, segundo Menara, não terão o sentido alterado.>

“Essas duas vias são de baixo fluxo e existem restrições para veículos de grande porte. Tirando a vedação para caminhões na Estudante José Júlio, por exemplo, a avenida segue como mais um ponto de apoio para acesso à Guarapari”, finaliza a secretária.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta