Chuva forte alaga casas e ruas próximas a córrego em Mimoso do Sul

A chuva que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (13), deixou ruas alagadas no bairro Serra após a elevação do nível do córrego que corta o bairro. A água invadiu um quintal e duas casas, chegando a atingir 35 centímetros de altura nos imóveis durante o temporal, que começou por volta das 15 horas.