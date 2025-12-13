Chuva forte alaga casas e ruas próximas a córrego em Mimoso do Sul
Publicado em 13/12/2025 às 18h09
A chuva que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (13), deixou ruas alagadas no bairro Serra após a elevação do nível do córrego que corta o bairro. A água invadiu um quintal e duas casas, chegando a atingir 35 centímetros de altura nos imóveis durante o temporal, que começou por volta das 15 horas.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Leonardo Ferreira, foram registrados 45 milímetros de chuva na sede, em um curto período de tempo. Apesar dos transtornos, o alagamento teve curta duração. Não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas até o momento.