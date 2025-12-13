ES entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania até domingo (14)

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:42
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, um deles tempestade e o outro de chuvas intensas, válidos até as 10h de domingo (14) no Espírito Santo. Os avisos indicam risco de ventos fortes e possibilidade de granizo em diversas cidades do Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo deve começar com poucas nuvens em todo o Estado, mas o tempo deve mudar ao longo do dia.
O alerta laranja indica perigo e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h, e queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e prejuízos na agricultura. Veja, abaixo, quais as cidades sob o alerta.
O alerta amarelo aponta perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo nos 78 municípios do Estado. O risco de danos é considerado menor, mas ainda exige atenção.
O Inmet orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou torres e desligue aparelhos eletrônicos da tomada. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo começa com poucas nuvens em todo o Espírito Santo, mas o tempo muda ao longo do dia.
À tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em parte da Região Sul, na Região Serrana e no sul da Região Noroeste. À noite, pode chover de forma passageira entre o Litoral Sul e a Grande Vitória. As temperaturas seguem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas em alguns trechos.
