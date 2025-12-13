Previsão do tempo

ES entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania até domingo (14)

Institutos de meteorologia indicam domingo de chuvas no Espírito Santo; 28 cidades estão sob alerta de tempestade, saiba quais são

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:42

chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, um deles tempestade e o outro de chuvas intensas, válidos até as 10h de domingo (14) no Espírito Santo. Os avisos indicam risco de ventos fortes e possibilidade de granizo em diversas cidades do Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo deve começar com poucas nuvens em todo o Estado, mas o tempo deve mudar ao longo do dia.

Alerta laranja

O alerta laranja indica perigo e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h, e queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e prejuízos na agricultura. Veja, abaixo, quais as cidades sob o alerta.

Afonso Cláudio Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

O alerta amarelo aponta perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo nos 78 municípios do Estado. O risco de danos é considerado menor, mas ainda exige atenção.

O Inmet orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou torres e desligue aparelhos eletrônicos da tomada. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Previsão do tempo para domingo (14), segundo o Incaper

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo começa com poucas nuvens em todo o Espírito Santo, mas o tempo muda ao longo do dia.

À tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em parte da Região Sul, na Região Serrana e no sul da Região Noroeste. À noite, pode chover de forma passageira entre o Litoral Sul e a Grande Vitória. As temperaturas seguem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas em alguns trechos.

Grande Vitória

Poucas nuvens durante o dia e chuva à noite

Vento fraco a moderado, com rajadas

Temperaturas entre 23 °C e 37 °C

Em Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 36 °C

Região Sul

Pancadas com trovoadas à tarde fora do litoral

Chuva passageira à noite no litoral

Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 38 °C

Áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C

Região Serrana

Pancadas de chuva com trovoadas à tarde

Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C

Áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 32 °C

Região Norte

Poucas nuvens e sem previsão de chuva

Temperaturas entre 23 °C e 35 °C

Região Noroeste

Pancadas com trovoadas à tarde no trecho sul

Não chove nas demais áreas

Áreas menos elevadas: mínima de 24 °C e máxima de 37 °C

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C

Região Nordeste

Poucas nuvens e sem chuva

Vento fraco a moderado no litoral

Temperaturas entre 23 °C e 34 °C

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta