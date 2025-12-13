Home
ES entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania até domingo (14)

Institutos de meteorologia indicam domingo de chuvas no Espírito Santo; 28 cidades estão sob alerta de tempestade, saiba quais são

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 16:42

chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, um deles tempestade e o outro de chuvas intensas, válidos até as 10h de domingo (14) no Espírito Santo. Os avisos indicam risco de ventos fortes e possibilidade de granizo em diversas cidades do Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo deve começar com poucas nuvens em todo o Estado, mas o tempo deve mudar ao longo do dia.

Alerta laranja

O alerta laranja indica perigo e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h, e queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e prejuízos na agricultura. Veja, abaixo, quais as cidades sob o alerta.

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Mimoso do Sul
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

O alerta amarelo aponta perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo nos 78 municípios do Estado. O risco de danos é considerado menor, mas ainda exige atenção.

O Inmet orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou torres e desligue aparelhos eletrônicos da tomada. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

Previsão do tempo para domingo (14), segundo o Incaper

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo começa com poucas nuvens em todo o Espírito Santo, mas o tempo muda ao longo do dia.

À tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em parte da Região Sul, na Região Serrana e no sul da Região Noroeste. À noite, pode chover de forma passageira entre o Litoral Sul e a Grande Vitória. As temperaturas seguem estáveis e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas em alguns trechos.

Grande Vitória

  • Poucas nuvens durante o dia e chuva à noite
  • Vento fraco a moderado, com rajadas
  • Temperaturas entre 23 °C e 37 °C
  • Em Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 36 °C

Região Sul

  • Pancadas com trovoadas à tarde fora do litoral
  • Chuva passageira à noite no litoral
  • Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 38 °C
  • Áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C

Região Serrana

  • Pancadas de chuva com trovoadas à tarde
  • Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C
  • Áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 32 °C

Região Norte

  • Poucas nuvens e sem previsão de chuva
  • Temperaturas entre 23 °C e 35 °C

Região Noroeste

  • Pancadas com trovoadas à tarde no trecho sul
  • Não chove nas demais áreas
  • Áreas menos elevadas: mínima de 24 °C e máxima de 37 °C
  • Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C

Região Nordeste

  • Poucas nuvens e sem chuva
  • Vento fraco a moderado no litoral
  • Temperaturas entre 23 °C e 34 °C

