Home
>
Clima no ES
>
ES tem dia de tempestades com granizo... e mais água está por vir

ES tem dia de tempestades com granizo... e mais água está por vir

Em diversos municípios capixabas, combinação de temporal e granizo provocou estragos; previsão é de mais aguaceiros em boa parte do fim de semana

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:24

Tempestade causou danos em Venda Nova do Imigrante
Tempestade causou danos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

Em meio ao calorão que se instalou no Espírito Santo nos últimos dias, a sexta-feira (12) foi marcada por tempestades em diversas localidades do Estado, que registraram chuva forte e queda de granizo – que podem voltar a acontecer no fim de semana, segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Recomendado para você

Em diversos municípios capixabas, combinação de temporal e granizo provocou estragos; previsão é de mais aguaceiros em boa parte do fim de semana

ES tem dia de tempestades com granizo... e mais água está por vir

A chuva forte veio acompanhada de ventania e queda de granizo; prefeitura atua junto aos moradores afetados

Temporal em Colatina deixa pelo menos seis famílias desalojadas

Localidades de Alfredo Chaves, Afonso Cláudio e Marechal Floriano foram atingidas na tarde desta sexta-feira (12)

Temporal com chuva de granizo atinge cidades de regiões do ES

Em Colatina, na Região Noroeste, o tempo mudou de forma repentina por volta das 13 horas. A Defesa Civil Municipal informou que foram registrados 20 milímetros de chuva em cerca de 30 minutos, uma quantidade expressiva para um curto intervalo. O temporal fez telhas saírem voando e uma árvore caiu na BR 259, na região de Barbados.

Após manhã de calor intenso, uma tempestade com fortes ventos e chuva de granizo atingiu Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (12).

Estragos também foram registrados em municípios da Região Serrana do Espírito Santo. Em Venda Nova do Imigrante, por exemplo, a combinação de chuva com granizo e ventos intensos derrubou árvores, um outdoor e ainda deixou casas alagadas durante a tarde. Vídeos registrados por passageiros mostram motoristas dirigindo com dificuldade pelas ruas da cidade, devido à baixa visibilidade.

Em Alfredo Chaves, a Defesa Civil municipal registrou o fenômeno na localidade de São Bento de Urânia, na zona rural, afetando também uma plantação de tomate.

Moradores registraram queda de pedras de gelo nesta sexta (12)

Já em Afonso Cláudio, nas localidades de Vila Pontões e Baixo Guandu, o granizo veio acompanhado de chuva rápida. Segundo a Defesa Civil da cidade, não houve danos significativos. Na região central do município houve ainda a queda de um poste, mas a EDP foi acionada para realizar o reparo.

Já em Marechal Floriano, na localidade de Vitor Hugo, um ouvinte da rádio CBN Vitória também registrou o fenômeno natural, por volta das 16 horas. A princípio, não houve danos.

Na Grande Vitória, apesar do tempo seco, houve a formação de uma névoa que intrigou muitos moradores. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ela está relacionada à mudança de tempo já prevista para o Espírito Santo.

'Névoa' sobre a Grande Vitória nesta sexta-feira (12)
'Névoa' sobre a Grande Vitória nesta sexta-feira (12) Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com Ramos, o aumento da umidade do ar, associado ao contraste entre massas de ar mais quentes e mais resfriadas, pode provocar a condensação e dar esse aspecto de névoa. “Isso acontece com o desenvolvimento das nuvens e não é algo anormal. Já estava dentro do cenário previsto”, explicou.

E pode haver chuva forte no fim de semana. Todos os municípios do Espírito Santo estão sob alerta de temporal, com risco de queda de granizo, até as 10 horas de sábado (13) – na Região Sul e no Caparaó, o alerta perdura até a manhã de domingo (14). Caso a previsão do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) se concretize, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm durante o dia.

Os capixabas ainda devem ficar atentos quanto a possíveis rajadas de vento, entre 40 a 60 km/h. Apesar do aviso, o Inmet afirma ser baixo o risco de danos, como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Leia mais

Imagem - Temporal em Colatina deixa pelo menos seis famílias desalojadas

Temporal em Colatina deixa pelo menos seis famílias desalojadas

Imagem - Temporal com chuva de granizo atinge cidades de regiões do ES

Temporal com chuva de granizo atinge cidades de regiões do ES

Imagem - Chuva com granizo e ventania causam danos em Venda Nova do Imigrante

Chuva com granizo e ventania causam danos em Venda Nova do Imigrante

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Caparaó chuva granizo Região Serrana Região sul do ES Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais