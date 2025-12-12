Chuvas fortes

ES tem dia de tempestades com granizo... e mais água está por vir

Em diversos municípios capixabas, combinação de temporal e granizo provocou estragos; previsão é de mais aguaceiros em boa parte do fim de semana

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:24

Tempestade causou danos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

Em meio ao calorão que se instalou no Espírito Santo nos últimos dias, a sexta-feira (12) foi marcada por tempestades em diversas localidades do Estado, que registraram chuva forte e queda de granizo – que podem voltar a acontecer no fim de semana, segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Colatina, na Região Noroeste, o tempo mudou de forma repentina por volta das 13 horas. A Defesa Civil Municipal informou que foram registrados 20 milímetros de chuva em cerca de 30 minutos, uma quantidade expressiva para um curto intervalo. O temporal fez telhas saírem voando e uma árvore caiu na BR 259, na região de Barbados.

Estragos também foram registrados em municípios da Região Serrana do Espírito Santo. Em Venda Nova do Imigrante, por exemplo, a combinação de chuva com granizo e ventos intensos derrubou árvores, um outdoor e ainda deixou casas alagadas durante a tarde. Vídeos registrados por passageiros mostram motoristas dirigindo com dificuldade pelas ruas da cidade, devido à baixa visibilidade.

Em Alfredo Chaves, a Defesa Civil municipal registrou o fenômeno na localidade de São Bento de Urânia, na zona rural, afetando também uma plantação de tomate.

Já em Afonso Cláudio, nas localidades de Vila Pontões e Baixo Guandu, o granizo veio acompanhado de chuva rápida. Segundo a Defesa Civil da cidade, não houve danos significativos. Na região central do município houve ainda a queda de um poste, mas a EDP foi acionada para realizar o reparo.

Já em Marechal Floriano, na localidade de Vitor Hugo, um ouvinte da rádio CBN Vitória também registrou o fenômeno natural, por volta das 16 horas. A princípio, não houve danos.

Na Grande Vitória, apesar do tempo seco, houve a formação de uma névoa que intrigou muitos moradores. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ela está relacionada à mudança de tempo já prevista para o Espírito Santo.

'Névoa' sobre a Grande Vitória nesta sexta-feira (12) Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com Ramos, o aumento da umidade do ar, associado ao contraste entre massas de ar mais quentes e mais resfriadas, pode provocar a condensação e dar esse aspecto de névoa. “Isso acontece com o desenvolvimento das nuvens e não é algo anormal. Já estava dentro do cenário previsto”, explicou.

E pode haver chuva forte no fim de semana. Todos os municípios do Espírito Santo estão sob alerta de temporal, com risco de queda de granizo, até as 10 horas de sábado (13) – na Região Sul e no Caparaó, o alerta perdura até a manhã de domingo (14). Caso a previsão do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) se concretize, pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm durante o dia.

Os capixabas ainda devem ficar atentos quanto a possíveis rajadas de vento, entre 40 a 60 km/h. Apesar do aviso, o Inmet afirma ser baixo o risco de danos, como corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta