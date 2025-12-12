Meteorologista explica

'Névoa' chama atenção na Grande Vitória; entenda o fenômeno

Segundo o Incaper, formação está ligada à mudança de tempo e aumento da umidade; veja imagens

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:36

'Névoa' vista do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o especialista, o aumento da umidade do ar, associado ao contraste entre massas de ar mais quentes e mais resfriadas, pode provocar a condensação e dar esse aspecto de névoa. “Isso acontece com o desenvolvimento das nuvens e não é algo anormal. Já estava dentro do cenário previsto”, explicou.

Hugo Ramos destacou ainda que imagens de satélite mostram o avanço de nuvens em níveis mais elevados da atmosfera, além do desenvolvimento de áreas de instabilidade no interior do Estado. Houve registro de tempestades em regiões como Pancas e Colatina, no Noroeste capixaba, e a tendência é que essas áreas de instabilidade avancem para outras regiões.

'Névoa' sobre a Grande Vitória nesta sexta-feira (12) 1 de 4

Para a Região Metropolitana da Grande Vitória, o meteorologista destacou que a previsão de pancadas de chuva segue mantida, com possibilidade de ocorrência ainda no período da noite — ou até de forma antecipada.

