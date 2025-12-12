Inmet emite alerta de chuva forte para cidades do Sul do ES neste fim de semana

A Gazeta - Agora

Publicado em 12/12/2025 às 15h41
Fim de semana pode ser de tempestade no Sul e Caparaó do ES
Crédito: Divulgação/Inmet

O fim de semana pode ser chuvoso na Região Sul e no Caparaó do Espírito Santo. Um alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido entre 10h de sábado (13) e a manhã de domingo (14), informa sobre a possibilidade de tempestade em 18 municípios. 

As chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h, chegando a 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h e chance de queda de granizo. No entanto, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Confira a lista completa dos municípios:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibatiba
  11. Ibitirama
  12. Irupi
  13. Iúna
  14. Jerônimo Monteiro
  15. Mimoso do Sul
  16. Muniz Freire
  17. Muqui
  18. São José do Calçado
