Inmet emite alerta de chuva forte para cidades do Sul do ES neste fim de semana

O fim de semana pode ser chuvoso na Região Sul e no Caparaó do Espírito Santo. Um alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , válido entre 10h de sábado (13) e a manhã de domingo (14), informa sobre a possibilidade de tempestade em 18 municípios.

As chuvas podem variar entre 20 e 30 mm/h, chegando a 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h e chance de queda de granizo. No entanto, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Confira a lista completa dos municípios: